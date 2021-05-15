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Dünya Terör devleti İsrail Gazzede uluslararası televizyonların da bulunduğu 13 katlı binayı yerle bir etti
ORTADOĞU

Terör devleti İsrail Gazze'de uluslararası televizyonların da bulunduğu 13 katlı binayı yerle bir etti

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı hedef aldı. İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.

Haber Merkezi AA
Terör devleti İsrail Gazzede uluslararası televizyonların da bulunduğu 13 katlı binayı yerle bir etti
Binanın yıkılma anı saniye snaiye görüntülendi.

İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.

İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
OYNAT 00:26
İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
İşgalci İsrail, Gazze'de, Associated Press ve El Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı yerle bir etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu. Binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

"BİR SAAT İÇİNDE VURACAĞIZ"

İsrail'in vurma uyarısında bulunduğu binada AP ile Al-Jazeera'nın bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu 60 dairenin yer aldığı belirtildi.

  • Aynı zamanda Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın 13 katlı olduğu aktarıldı.

Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söyledi.

Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıttı.

  • Hava saldırısının ardından Gazze'deki direniş gruplarının İsrail'e roketlerle karşılık verdiği öğrenildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye çıktı.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA



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İşgalci İsrail ordusu katliama doymuyor: Gazze'de 8'i çocuk 10 kişi daha şehit oldu
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.
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Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü.
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Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şeklinde sıralandı. Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.
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Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı katliam olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.
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Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.
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İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.
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Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.
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İşgalci İsrail ordusu katliama doymuyor: Gazze'de 8'i çocuk 10 kişi daha şehit oldu
İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.


Filistinli adam işgalci İsrail'in Gazze'de yerle bir ettiği caminin enkazına çıkıp ezan okudu
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Dün gece işgalci İsrail uçaklarının bombalaması sonucu tamamen yıkılan Gazze'nin kuzeyindeki Kalibo camisinin enkazının üzerine çıkan Filistinli adam ezan okudu.


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Filistinli babanın, İsrail katliamından sağ kurtulan tek çocuğuyla buluştuğu an yasa boğdu
İsrail'in dün gece Şati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Muhammed El-Hadidi, göz yaşları içinde katliamdan sağ kurtulan acılar içindeki 2 aylık bebeğinin ellerini öpüyor. İzleyenleri yasa boğan görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.


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