Terör devleti İsrail Gazze'de uluslararası televizyonların da bulunduğu 13 katlı binayı yerle bir etti

Filistinli baba yoğun bakımda sandığı çocuğunun şehadet haberini röportaj sırasında öğrendi

İsrail tüm dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'de ölüm saçmaya devam ediyor. Siyonist İsrail, açık cezaevine çevirdiği bölgede hava saldırısı sonucu bir aileyi yok etti.



Bayramlaşmak için gittikleri evde, İsrail uçaklarının bombardımanında bir anne ve 3 çocuğu şehit düştü. Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden baba Muhammed El-Hadidi, bir oğlunun yoğum bakımda olduğunu zannederken yanındakiler şehit düştüğünü söyledi. Yaşadığı acıya rağmen 'Allah'a hamd olsun. Onlar Rablerinin katındalar' diyerek Rabbine teslimiyetini gösterdi. O anlar izleyenlerin yüreklerini dağladı.