Terör devleti İsrail Haniye'nin Gazze'deki evini görüntülemeye giden gazetecileri öldürdü

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
İki gazeteci hayatını kaybetti
Açıklamada, Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Basın mensuplarının, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye'nin evini görüntülemeye gittiği belirtildi.
165 basın mensubunu öldürdüler
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.