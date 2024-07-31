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Terör devleti İsrail Haniye'nin Gazze'deki evini görüntülemeye giden gazetecileri öldürdü

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda gazetecileri taşıyan seyir halindeki otomobili vurdu. Son yayınlarını Tahran'da uğradığı suikast sonrası şehit olan Hamas lideri Haniye'nin evinin önünde gerçekleştiren Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetti.

20:01 - 31/07/2024 الأربعاء
Güncelleme: 20:05 - 31/07/2024 الأربعاء
AA
İsrail'in saldısında ölen gazetecileri taşıyan araç.
İsrail'in saldısında ölen gazetecileri taşıyan araç.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

İki gazeteci hayatını kaybetti

Açıklamada, Al Jazeera muhabiri Gul ile kameraman Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Basın mensuplarının, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye'nin evini görüntülemeye gittiği belirtildi.

165 basın mensubunu öldürdüler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


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