Terör devleti İsrail Haniye'nin Gazze'deki evini görüntülemeye giden gazetecileri öldürdü

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikastte şehit edilmesinin ardından katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Alçak saldırı için kınama mesajları peş peşe gelirken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak" nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu. İşte Haniye suikastı sonrası dünyadan gelen tepkiler...