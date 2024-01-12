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Terör devleti İsrail için hesap vakti: Uluslararası Adalet Divanı müzakerelere başladı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika'nın soykırımla suçladığı terör devleti İsrail'e yönelik talep ettiği ihtiyati tedbiri görüşmek üzere müzakerelere başladığını açıkladı. Divan'ın kamuya açık bir oturumda açıklanacak ihtiyati tedbire dair kararının ne zaman ilan edileceğinin, kısa süre içerisinde bildireceği kaydedildi.

21:47 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 23:57 - 12/01/2024 Cuma
AA
Lahey'deki soykırım davasında ikinci ve son gün tamamlandı.
Lahey'deki soykırım davasında ikinci ve son gün tamamlandı.

UAD'den yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasındaki ihtiyati tedbir duruşmalarının bugün sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın talep ettiği ihtiyati tedbiri görüşmek üzere müzakerelere başlandığı ifade edildi.

Kısa süre içerisinde karar ilan edilecek

Divan'ın kamuya açık bir oturumda açıklanacak ihtiyati tedbire dair kararının ne zaman ilan edileceğinin, kısa süre içerisinde bildireceği kaydedildi.

Güney Afrika'nın ihtiyati tedbir talebi

Güney Afrika, Divan'dan, terör devleti İsrail'i
"soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya"
zorlamak için geçici tedbir uygulanmasını istiyor.

Bu tür geçici tedbirler, dava süreci devam ederken durumun daha da kötüleşmesini önlemeyi amaçlıyor.

Güney Afrika, 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini talep ediyor.

Bu kapsamda Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'in;

1- Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmasına,

2- Kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından, Gazze'deki herhangi bir askeri operasyonu ilerletecek adımlar atmamasına,

3- Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri almasına,

4- Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi kapsamına giren her türlü eylemden kaçınmasına,

5- Yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlamasına,

6- Soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atmasına,

7- Soykırımın delillerini muhafaza etmesine ve bu amaçla gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin Gazze'ye erişimini engellememesine,

8- Verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunmasına,

9- Davayı zorlaştıracak veya uzatacak eylemlerden kaçınmasına hükmetmesini istiyor.​​​​​​​


İsrail'in Lahey'de yargılanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Verdiğimiz belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır
İsrail'in Lahey'de yargılanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Verdiğimiz belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terör devleti İsrail'in Lahey'de yargılanmasına başlanmasıyla ilgili ilk kez yorum yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunmalarını yapmaya başladılar fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor. Bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu. Bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine inanıyoruz. Bugün itibarıyla İsrail kendini savunuyor. Savunurken de tabii savunmadan falan bahsediyor. Nasıl bir savunmaysa. İsrail burada savunma değil taarruzla bir defa açık hava hapishanesi durumunda olan Filistin'e karşı ayın 7'sinden itibaren bölgeyi kan gölüne çevirdi. 22-23 bin sadece orada Filistinliyi şehit ettiler. Önümüzde bunları görüyoruz. İsrail kimi aldatabilir?" ifadelerini kullandı.


#İsrail
#Uluslararası Adalet Divanı
#Gazze
#Güney Afrika
13 saat önce
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