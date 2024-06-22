Terör devleti İsrail ölüm yağdırıyor: Son 48 saatte 120 Filistinli daha şehit oldu

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerindeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Katar'ın iki taraf arasındaki "uçurumu" kapatmak için arabuluculuğa devam ettiğini söyleyen Al Sani, "Durumda bir dereceye kadar ilerleme kaydedildi." dedi.