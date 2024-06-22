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Dünya

Terör devleti İsrail ölüm yağdırıyor: Son 48 saatte 120 Filistinli daha şehit oldu

Terör devleti İsrail'in katil ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda son 48 saatte 120 Filistinli öldü. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 551'e, yaralı sayısı ise 85 bin 911'e yükseldi.

13:08 - 22/06/2024 Cumartesi
AA
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 551'e çıktı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 551'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 48 saatte, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 6 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 120 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 258 kişinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralı sayısının 85 bin 911'e yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.



#Gazze
#İsrail
#Filistin Sağlık Bakanlığı
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