Terör devleti İsrail Şifa Hastanesi'ne saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinden itibaren Şifa Hastanesi'ne tanklar, ağır silahlı askerler ve insansız hava araçlarıyla baskın düzenleyerek hastanenin içinde ateş açmaya başladığı, bunun yaralılar, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar arasında korku ve paniğe yol açtığı kaydedildi.
Ölü ve yaralılar var
İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze şehrinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş, hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı, hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve İHA'lar ile hedef aldı. Ölü ve yaralananların olduğu bildirildi.
Baskın sonrası hastane ve çevresinde bulunan bazı Filistinliler, yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile bölgeden ayrıldı.