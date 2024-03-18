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Dünya

Terör devleti İsrail Şifa Hastanesi'ne saldırdı! Ölü ve yaralılar var

İsrail güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları (İHA) ve tanklarla düzenlediği baskında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, hastanelere ateş açılmasını, "İsrail'in sağlık sektörünü ortadan kaldırma ve hastaneleri yok etme yönündeki kasıtlı niyetini doğrulayan" savaş suçu olarak nitelendirdi.

07:52 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:15 - 18/03/2024 Pazartesi
AA
İsrail güçleri Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi
İsrail güçleri Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinden itibaren Şifa Hastanesi'ne tanklar, ağır silahlı askerler ve insansız hava araçlarıyla baskın düzenleyerek hastanenin içinde ateş açmaya başladığı, bunun yaralılar, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar arasında korku ve paniğe yol açtığı kaydedildi.


Açıklamada,
"İsrail ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ni tank, İHA ve silahlarla basarak içeride ateş açması, İsrail'in sağlık sektörünü ortadan kaldırma ve hastaneleri yok etme yönündeki niyetini doğrulayan savaş suçudur"
ifadesine yer verildi.


Ölü ve yaralılar var

İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze şehrinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş, hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı, hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve İHA'lar ile hedef aldı. Ölü ve yaralananların olduğu bildirildi.

Baskın sonrası hastane ve çevresinde bulunan bazı Filistinliler, yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile bölgeden ayrıldı.

İsrail'in kara siciline eklenen bir savaş suçu

Bu durumun hastanedeki binlerce insanın hayatını tehdit ettiği dile getirilen açıklamada, bu yapılanlar
"halen çeşitli suçlar ve katliamlar işleyen, sağlık sektörünü ortadan kaldırma, hastaneleri yok etme niyetinde olan"
İsrail ordusunun kara siciline eklenen bir savaş suçu olarak nitelendirildi.

ABD yönetimi ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu

"İşgal ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ne baskın yapmasını en güçlü ifadelerle kınıyor ve bunu açık bir savaş suçu, uluslararası hukukun ihlali, uluslararası anlaşmaların ihlali ve insanlığa karşı suç olarak değerlendiriyoruz"
ifadesi kullanılan açıklamada, sağlık personeli, yaralılar, hastalar ve yerinden edilenlerin güvenliği ile yaşamlarından tamamen İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu.

İsrail'i dizginlemek ve sağlık sektörüne, tıbbi kurumlara, hastanelere yönelik saldırılarını, soykırım savaşını durdurmak için uluslararası örgütler ile tüm ülkelere derhal ve acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ayrıca
"sağlık sektörünü yok etme planı çerçevesinde işlediği bu organize ve planlı suçlarını durdurması için"
İsrail'e baskı yapmaları istendi.


#Gazze
#Şifa hastanesi
#İsrail
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