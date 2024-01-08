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Terör devleti İsrail sivillerin bulunduğu okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var

Terör devleti İsrail, sivilleri hedef almaya devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu bir okulu vurdu. Saldırı sonucu en az altı kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, ambulansın bölgeye ulaşamaması nedeniyle insanların çektiği eşek arabasıyla El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

18:06 - 8/01/2024 Pazartesi
IHA
İsrail, Gazze Şeridi'nde okulu vurdu (Foto: Arşiv)
İsrail, Gazze Şeridi'nde okulu vurdu (Foto: Arşiv)

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir okulu hedef alması sonucu en az altı kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


İsrail Gazze Şeridi'nde sivil bölgeleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu bir okulu vurdu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az altı kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar ve cansız bedenler, ambulansın bölgeye ulaşamaması nedeniyle insanların çektiği eşek arabasıyla Deir El Balah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.


Öte yandan, İsrail ordusu geçtiğimiz hafta Maghazi Mülteci Kampı'nda yaşayanlara broşür dağıtarak kamptan ayrılmaları ve Deir El Balah kentine gitmeleri çağrısında bulunmuştu.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 23 bin 84'e yükseldi.



#İsrail
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#Mülteci Kampı
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