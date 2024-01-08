Terör devleti İsrail sivillerin bulunduğu okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir okulu hedef alması sonucu en az altı kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivil bölgeleri hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu bir okulu vurdu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az altı kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar ve cansız bedenler, ambulansın bölgeye ulaşamaması nedeniyle insanların çektiği eşek arabasıyla Deir El Balah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.