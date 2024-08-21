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Dünya

Terör devleti İsrail'den Gazze Şeridi'nde katliamlar: 17 Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği katliamlarını sürdürüyor. Siyonist katiller Gazze Şeridi'nde yine sivilleri hedef aldı. İşgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu dört Filistinli hayatını kaybetti. Katillerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında ise son birkaç saat içinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli şehit oldu.

18:46 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Gazze Şeridi, terör devleti İsrail'in saldırıları sonucu harabeye döndü. (Foto: Arşiv)
Gazze Şeridi, terör devleti İsrail'in saldırıları sonucu harabeye döndü. (Foto: Arşiv)

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu toplam 17 Filistinli şehit oldu.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Es-Suk bölgesinde bir evi bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 4 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İşgalcilerden Han Yunus'ta da katliam

Öte yandan İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında son birkaç saat içinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli şehit oldu.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıda hayatını kaybeden 13 kişi ve çok sayıda yaralı hastaneye getirildi.

Han Yunus'un doğusunda yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alan İsrail bombardımanında 2'si çocuk ve 5'i kadın 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in yine kentin doğu bölgelerine düzenlediği Filistinlilerin evlerinin bulunduğu noktalara yapılan ayrı saldırılarda da 6 Filistinli öldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Öte yandan işgalci İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze kentinin batısında yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.




#Gazze
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#Han Yunus
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