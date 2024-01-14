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Terör devleti İsrail'den saldırılar devam edecek açıklaması: Baskıyı artırma planını onayladık

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devamı için gerekli planları onayladıklarını açıkladı. Halevi, Hamas'a yönelik "baskıyı artırmayı" sürdüreceklerini söyleyerek, "Bugün Güney Komutanlığının çatışmalara devam etmesi ve Hamas üzerindeki askeri baskıyı artırması planlarını onayladık." dedi.

00:13 - 14/01/2024 Pazar
AA
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi

Halevi, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve Hizbullah ile çatışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail ordusunun plana göre ilerlediğini ve "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri yapısının dağıtılması planını tamamladıklarını" öne süren Halevi, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güneyine yoğunlaştıklarını ifade etti.

"Baskıyı artırma planını onayladık"

Halevi, Hamas'a yönelik "baskıyı artırmayı" sürdüreceklerini söyleyerek,
"Bugün Güney Komutanlığının çatışmalara devam etmesi ve Hamas üzerindeki askeri baskıyı artırması planlarını onayladık.
" dedi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim saldırısına ilişkin soruşturma yürüteceklerini ancak tarihinin belirlenmediğini belirten Halevi, Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilenlere ilişkin soru üzerine bu kişilere yönelik
"tehlike oluşturmadığını bildiklerinin geri dönüşlerini düşünebilecekleri
" cevabını verdi.

"Lübnan'ın güneyi savaş bölgesi"

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan sınırında yaşanan karşılıklı saldırılara da değinen Halevi,
"Lübnan'ın güney bölgesi bir savaş alanı ve Hizbullah orada faaliyet gösterdiği sürece böyle kalacak. Hizbullah, tüm Lübnan'ı bir savaş alanına çevirebilir, bunun ağır bedeli olacaktır
." yorumunda bulundu.
Halevi,
"Lübnan hava sahasında özgürce faaliyet gösteriyoruz ve tespit ettiğimiz her türlü tehdidi vuruyoruz."
ifadesini kullandı.

Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı
Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı

Türkiye dün gece Pençe Kilit bölgesinden gelen acı haberle yıkıldı. Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçik zorlu hava şartlarında Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörü tasfiye ederken, ABD/İsrail'in silahlı aparatlarını yok ederken içimizdeki siyasi teröristler de Türkiye'ye kin ve nefret kusmaya devam ediyor. Peki hain saldırının ardında kimler var? İçimizdeki siyasi teröristler cezasız mı kalacak? Çeşitli provokasyonlar ve söylemlerle, iç karışıklığa sebep olacak paylaşımlarla halkı kışkırtmaya çalışan hainlerin bu girişimi resmen açık bir terör saldırısı niteliği taşırken, ABD’nin yüzlerce çocuğu kaçırıp saflarında kullanan örgüte mühimmat, para ve siyasi destek vermesi, Türkiye’de saldırı girişiminde bulunan teröristlerin cebinden İsrail parası çıkması hain saldırıların ardında kimlerin olduğunun en büyük kanıtı oldu.



#İsrail
#Hamas
#Gazze
#Herzi Halevi
6 saat önce
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