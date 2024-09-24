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Terör devleti İsrail'den vahşet dolu saldırı: Filistinli bir anne dört çocuğuyla birlikte can verdi

Terör devleti İsrail'den vahşet dolu saldırı: Filistinli bir anne dört çocuğuyla birlikte can verdi

23:0224/09/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Katil siyonist devlet İsrail, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım saldırılarında yeni bir vahşet gerçekleştirdi. İşgalci İsrail ordusunun Refah'ın En-Nasr Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Cezer" ailesine ait evi bombaladığı, saldırı sonucu Filistinli bir annenin dört çocuğuyla birlikte can verdiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği bombardımanda Filistinli anne ile 4 çocuğu yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Refah'ın En-Nasr Mahallesi'nde Filistinli "Ebu Cezer" ailesine ait evi bombaladığını belirtti.

Bassal, saldırıda Filistinli bir annenin 4 çocuğuyla birlikte can verdiğini ifade etti.

Katiller Gazze Şeridi'ni gün boyu vurdu

İsrail ordusu gün boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

Basal, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimine düzenlediği iki saldırıda 13 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



#Gazze
#İsrail
#Refah
#Mahmud Basal

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