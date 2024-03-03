Terör devleti İsrail'den yardım kuyruğunda katliam: Çok sayıda şehit var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.