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Terör devleti İsrail'den yardım kuyruğunda katliam: Çok sayıda şehit var

Terör devleti İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişinin şehit olduğu ve yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti. Kudra, terör devletinin El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

20:01 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 20:34 - 3/03/2024 Pazar
AA
İsrail bir kez daha Gazze'de insani yardım bekleyen sivillere saldırdı. (Foto: Arşiv)
İsrail bir kez daha Gazze'de insani yardım bekleyen sivillere saldırdı. (Foto: Arşiv)

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

Yardım bekleyen 118 Filistinli şehit olmuştu

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürülmüş, onlarcası yaralanmıştı.

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.




#Gazze
#Sağlık Bakanlığı
#İnsani Yardım
#İsrail
#Saldırı
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