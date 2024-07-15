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Dünya

Terör devleti İsrail'den yasaklı silahlarla katliam: Son 48 saatte yüzlerce Filistinli şehit edildi

Siyonist katil terörist İsrail, "uluslararası yasaklı silahları" kullanarak katliam gerçekleştirdi. Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in yasaklı silah kullanarak son 48 saatte en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını açıkladı. Açıklamada söz konusu silahların "ölü ve yaralıların vücutlarındaki dokularda kimyasal tepkimeye neden olduğu" aktarılarak, bu silahların yaralanan kişilerde şiddetli acı ve derin fiziksel hasar bıraktığı, silahların 27 saat veya daha kısa sürede ölüme yol açan yanıklara neden olduğunun tespit edildiği paylaşıldı.

21:17 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:33 - 15/07/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in "uluslararası yasaklı silahları" kullanarak, son 48 saatte en az 320 Filistinliyi öldürdüğünü ve yaraladığını duyurdu.

Hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, son 48 saatte, 320 Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırılarda kullanılan silahların "termal veya kimyasal silah olarak adlandırılan, çoğu ABD yapımı füze ve bombalardan oluştuğu ve bunların insanlara karşı kullanılmasının uluslararası düzeyde yasaklandığı" kaydedildi.

Ölüme yol açan yanıklara neden olan silahlarla saldırı

Söz konusu silahların "ölü ve yaralıların vücutlarındaki dokularda kimyasal tepkimeye neden olduğu" aktarılan açıklamada, bu silahların yaralanan kişilerde şiddetli acı ve derin fiziksel hasar bıraktığı, silahların 27 saat veya daha kısa sürede ölüme yol açan yanıklara neden olduğunun tespit edildiği paylaşıldı.

"Ölümcül yanıklar sonucu Filistinlilerin bir kısmının hayatını kaybettiğine" işaret edilen açıklamada, İsrail'in "sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı işlediği insanlık suçları" kınandı.

Tüm dünya ülkelerine 'İsrail'in yargılanmasını sağlayın' çağrısı

Açıklamada, tüm dünya ülkelerine "sivillere yönelik bu kışkırtıcı suçları kınayıp, İsrail'in uluslararası mahkemeler önünde yargılanmasını sağlamak için çaba gösterme" çağrısı yapılırken, "İsrail'e bu tip silahları sağlayan ABD yönetiminin de yaşanan trajediden sorumlu olduğu" tekrarlandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#Gazze Şeridi
#Katliam
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#Gazze
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