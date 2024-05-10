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Dünya

Terör devleti İsrail'e Eurovision'da öfke seli: Her yerden izole edilmeliler

İsveç'in Malmö kentinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali öncesinde çok sayıda kişi İsrail'in katılımını protesto etti. İsrail'in yarışmaya katılımını "kabul edilemez" olarak değerlendiren katılımcılar, "İsrail, her yerden izole edilmeli, özellikle de kültürel etkinliklerden." dedi. Bir katılımcı "Rusya'nın birçok şeyden men edilmesi sorun olmamışken, İsrail için aynı tutumun sergilenmediğine" dikkati çekerken, başka bir kişi ise İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmamasının “yıllardır süren ayrımcılığa ve İslamafobiye dayandığı”nı söyledi.

00:12 - 10/05/2024 Cuma
AA
İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına yönelik tepkiler sürüyor.
İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına yönelik tepkiler sürüyor.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali öncesinde çok sayıda kişi, İsrail'in katılımını protesto etti.

İsveç'in Malmö kentinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali öncesinde, İsrail'in katılımını protesto eden çok sayıda kişi, yarışmanın yapıldığı Malmö Arena yakınlarında toplandı.

Katılımcılardan bazıları, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İsrail, her yerden izole edilmeli"

İsrail'in yarışmaya katılımını "kabul edilemez" olarak değerlendiren Danimarkalı Susan Zekiros, "İsrail, her yerden izole edilmeli, özellikle de kültürel etkinliklerden." dedi.

Zekiros, "Rusya'nın birçok şeyden men edilmesi sorun olmamışken, İsrail için aynı tutumun sergilenmediğine" dikkati çekerek, “Devam eden bir soykırım varken herhangi bir şeyden nasıl keyif alabiliriz ki?" diye sordu.

"İsrail yarışmadan men edilmeli"

İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmamasının “yıllardır süren ayrımcılığa ve İslamafobiye dayandığı” değerlendirmesinde bulunan Claudia Roman, “tarihin kendini tekrarladığını” belirtti.

Dünyanın İsrail konusunda daha proaktif davranması gerektiğini söyleyen Ukraynalı Mariia Klius, “İnsanların nihayet harekete geçiyor olması çok güzel, herkesin bu kararı desteklemesi gerektiğine inanıyorum. İnsanların hayatta kalmasına yardım etmeliyiz çünkü bir soykırımla karşı karşıyalar.” diye konuştu.

Rusya yarışmadan çıkarılırken, "İsrail'in Filistin halkına uzun süredir soykırım yaptığı halde katılıyor olmasının politik bir karar" olduğunu düşünen Ivonne Mora da İsrail'in yarışmadan men edilmesi gerektiğini savundu.

Yarışma, 11 Mayıs'ta düzenlenecek

2024 Eurovision Şarkı Yarışması, EBU ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile 11 Mayıs'ta düzenlenecek.

Yarışma, 1992 ve 2013 yıllarından sonra 3. kez İsveç'in Malmö kentinde yapılacak.

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.



#Eurovision Şarkı Yarışması
#İsrail
#Tepki
#Soykırım
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