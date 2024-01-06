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Terör devleti İsrail’i Lahey'de sapkın pedofili avukat savunacak

Terör devleti İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek soykırım davası başlıyor. Güney Afrika'nın başvurusuyla açılan dava, 11-12 Ocak tarihlerinde başlayacak. İsrail'i savunacak olan avukatın, Alan Morton Dershowitz olduğu belirtildi. Ancak, avukatın ismi ABD'deki ünlü pedofili dosyasında geçiyor.

12:57 - 6/01/2024 Cumartesi
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Alan Morton Dershowitz
Alan Morton Dershowitz

İşgalci katil İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek soykırım davası için geri sayım başladı. Güney Afrika'nın başvurusuyla açılan dava 11-12 Ocak tarihlerinde başlayacak.


Uzmanlara göre İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurması yönünde bir karar çıkması muhtemel. Davanın nihai kararının verilmesinin ise uzun yıllar sürmesi bekleniyor.


Dünyanın gözü Lahey'de görülecek bu davaya çevrilmişken siyonist İsrail'i savunması beklenen avukatlardan biri yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından İsrail'i savunması istenenlerden birinin Yahudi kökenli ABD'li ünlü avukat Alan Morton Dershowitz olduğu ortaya çıktı.


İsmi pedofili dosyasında


Önceki gün ise söz konusu avukatın isminin pedofili dosyasında yer aldığı basına yansıdı.


ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın davasında adı geçenlerin listesi açıkladı.


İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkanı Bill Clinton ya da Prens Andrew gibi isimlerin yer aldığı listede avukat Dershowitz de bulunuyor.


Milyarder Epstein'ın, o dönem çocuk olan "Jane Doe #3" kod adlı mağduru, avukat Dershowitz ile ilişkiye zorladığı belirtildi.


Pedofili skandalarına isminin karışmasının ardından işgalci İsrail yönetiminin avukat Dershowitz ile duruşmaya katılıp katılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.


Dershowitz, isminin Epstein listesinde yer almasına karşılık dün yaptığı açıklamada Hamas'ı kınamayan radikal feministleri suçladı.


İsrail vahşeti sürüyor


İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor.


Filistinliler, sadece bombalara karşı değil, açlığa, susuzluğa ve soğuğa da direniyor.


İsrail'in saldırılarında günde en az 108 çocuk şehit oldu. 91 gündür devam eden saldırılarda, 9 bin 730 çocuk ile 6 bin 830 kadın hayatını kaybetti.


Gazze'de şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuk 7 bin kişi hâlen enkaz altında veya kayıp.


Hastanelere ulaşan cenazelerin sayısı 22 bin 438 olurken, 57 bin 614 kişi de yaralandı.


#İsrail
#Lahey
#mahkeme
#gazze
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