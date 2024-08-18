Terör devleti İsrail'in başkenti Tel Aviv'de patlama: Bir ölü bir yaralı

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İran ve Hizbullah'a yönelik herhangi bir önleyici saldırının İsrail ordusunun altından kalkamayacağı bölgesel bir savaşa yol açacağını belirterek, "Tel Aviv, ABD desteği olmadan buna giremez" açıklamasında bulundu.