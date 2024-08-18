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Dünya

Terör devleti İsrail'in başkenti Tel Aviv'de patlama: Bir ölü bir yaralı

İşgalci İsrail'in başkenti Tel Aviv'de "patlayıcı düzenekle" bir patlama meydana geldiği ve bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi. Olayın saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı aktarıldı.

23:02 - 18/08/2024 Pazar
AA
Tel Aviv'de 'patlayıcı düzenek'le meydana gelen patlama sonucu bir kişi öldü.
Tel Aviv'de 'patlayıcı düzenek'le meydana gelen patlama sonucu bir kişi öldü.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde "patlayıcı düzenekle" bir patlama meydana geldiği, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı, yaralının hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, patlamada 50 yaşlarında bir erkeğin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı aktarıldı.



#İsrail
#Tel Aviv
#Patlama
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