Terör devleti İsrail'in yalanını kendi medyası gözler önüne serdi: Veriler arasında uçurum var

İsrail'in Haaretz gazetesi, yaralı askerlerin tedavi gördüğü hastane verilerine dayandırdığı haberinde, ordunun bildirdiği veriler ile hastanelerden gelen veriler arasında "önemli ve açıklanamayan bir uçurum" olduğunu yazdı.

Haaretz bunlara ek olarak Beerşeba Soroka Tıp Merkezinde ise çatışmalarda yaralanan en az 1000 askerin tedavi gördüğünü, en az 650 askerin de Tel Hashomer'deki hastanelere kaldırıldığına dair verilere ulaştığını yazdı.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de basına gönderdiği mektupla, Gazze'ye ilişkin haberlere sansür getirmişti. İsrail ordusunun, Gazze ve Lübnan sınırında ölen askerleriyle ilgili paylaştığı rakamlar da şüpheyle karşılanmıştı. Hem Filistinli direniş grupları hem de Lübnan Hizbullahı İsrail'in kayıplarının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu duyurmuştu. Ordu, bu süreçte saldırıların başlangıcından bu yana yaralanan asker sayısına ilişkin basının talep ettiği bilgileri açıklamayı reddetmişti.