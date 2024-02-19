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Dünya

Terör devletinden yeni katliam hazırlığı: İsrail en büyük silah alım ihalesine çıkacak

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail, yeni katliamların hazırlığı peşinde. Terör devletinin Savunma Bakanlığı, milyonlarca şekel bedelinde en büyük silah alım ihalesi yapacaklarını açıkladı. İhalenin, İsrail ordusunun silah stoğunu yenileme ve artırma gereksinimi doğrultusunda açılacağına değinilen açıklamada, ABD'den de silah alımının devam edeceği aktarıldı.

22:09 - 19/02/2024 الإثنين
AA
İsrail ordusu (Foto: Arşiv)
İsrail ordusu (Foto: Arşiv)

İsrail'in, askerler için on binlerce silah satın alma kararı aldığı ve bunun için çok büyük bir ihalenin açılacağı belirtildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü emekli Tümgeneral Eyal Zamir'in, Bakanlığın Tedarik Direktörüne, on binlerce silah satın alımı için talimat verdiği kaydedildi.

Terör devletindeki en büyük ihale

Silahlı Kuvvetler Planlama Dairesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek milyonlarca şekellik ihalenin, Savunma Bakanlığının, İsrailli şirketlerden silah satın almak için gerçekleştirdiği en büyük ihale olduğu vurgulandı.

ABD'den silah alımı devam edecek

İhalenin, İsrail ordusunun silah stoğunu yenileme ve artırma gereksinimi doğrultusunda açılacağına değinilen açıklamada, ABD'den de silah alımının devam edeceği aktarıldı.

İsrail, ABD'den büyük askeri destek alıyor. ABD Başkanı Joed Biden, Aralık 2023'te Yahudi bayramı Hanuka vesilesiyle Beyaz Saray'da düzenlenen kutlama sırasında, "İsrail, Hamas'tan kurtuluncaya kadar Tel Aviv yönetimine askeri destekte bulunmayı sürdüreceklerini" söylemişti.



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