Terör örgütü PKK Sincar'ı tamamen terk etti

Ekonomi

Altın fiyatları yükseliyor

Yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarındaki dalgalanmada. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL ? gibi soruları takip eden yatırımcılar güne altın fiyatlarının yükselme haberi ile uyandı. Altın fiyatları geçtiğimiz ay 520 TL'yi aşarken ardından çok hızlı bir düşüş yaşamıştı. Altın piyasasında hareketlilik yaşanıyor. İşte 3 Aralık Perşembe gününün altın fiyatları listesi...