Terör örgütü PKK Sincar'ı tamamen terk etti

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, "Tüm silahlı yapılar, Sincar'ı terk etti" iddiasında bulundu.
Hafaci, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yapılan anlaşmaya göre, Sincar'da araziyi kontrol etme ve güvenliği sağlama görevi federal güçlerindir" ifadelerini kullandı.
Türk kaynaklar: Teröristlerin bölgeden çıktığı teyit edilmedi
Merkezi yönetime bağlı federal polisin ilçenin içinde konuşlandığını kaydeden Hafaci, sınır muhafızlarının da ilçenin dışında, Irak-Suriye sınırında yerini aldığını belirtti.
Türk güvenlik kaynakları ise durumun ihtiyatlı şekilde takip edildiğini belirterek, henüz teröristlerin bölgeden çıktığını teyit etmedi.