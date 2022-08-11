Terör örgütü üyesi Türkiye'den sınır dışı edildikten sonra İngiltere'de tutuklandı

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Rus turistlere Antalya tavsiyesi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Kırım'da meydana gelen patlamanın ardından yayınladığı görüntülü paylaşımda, ''Bu yaz tatil için başka seçenekleriniz vardı ama siz Kırım'ı seçtiniz. Büyük hata'' ifadelerini kullandı. Sunduğu tatil seçenekleri arasında Antalya sahilleri de yer aldı.