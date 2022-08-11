Dünya Terör örgütü üyesi Türkiyeden sınır dışı edildikten sonra İngilterede tutuklandı
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Terör örgütü üyesi Türkiye'den sınır dışı edildikten sonra İngiltere'de tutuklandı

Suriye ve Irak temelli bir terör örgütünün üyesi olduğu iddia edilen şahıs Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından İngiltere'de tutuklandı.

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Haber Merkezi Diğer
Terör örgütü üyesi Türkiyeden sınır dışı edildikten sonra İngilterede tutuklandı
Terör örgütü üyesi Davis

A. Davis, çarşamba günü Westminster'daki Adalet Mahkemesi'ne çıkartıldı. Birçok farklı suçla aranan Davis Türkiye'den sınır dışı edildikten sonra İngiltere Luton Havalimanı'nda tutuklanmıştı.

Aine Davis; Ruhsatsız silah bulundurma, terör örgütü bağlantısı ve terör örgütüne maddi destek sağlama suçları yüzünden Türkiye'den gönderilmişti.

Davis Türkiye'de 6 sene hapis yattıktan sonra sınır dışı edilmişti

Davis'in Irak ve Suriye'de batılı rehinelere işkence edip öldürdüğü şüphelenilen bir örgüt mensubu olduğuna inanılıyor.

Aynı örgütün elebaşı olan Muhammed Emwazi ise yedi yıl önce bir Amerikan insansız hava aracı saldırısında öldürülmüştü.

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