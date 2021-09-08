Teröre Fransız desteğinin belgeleri: Devlet DEAŞ'la ilişkiye göz yumdu

Paris merkezli çimento firması Lafarge’ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne seren belgeler ortaya çıktı. Lafarge’ın ilişki ağını, Suriye’deki terör örgütleriyle iş birliğini ve faaliyetlerini yürütebilmek için yaptığı görüşmelerini bölgeden haber almak için kullanan Fransız istihbarat ajanslarının, şirketi yaptıklarının suç olduğu konusunda uyarmadığı da belgelerde yer aldı. Öte yandan Fransız Yargıtay’ı, şirket hakkında, “İnsanlığa karşı suça ortak olmak” suçlamasıyla yargılanmasının önünü açtı.

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Emmanuel Macron

YARGITAY ALEYHTE KARAR VERDİ

Fransa’da Yargıtay dün, “DEAŞ’lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak” suçlaması ile çimento devi Lafarge’ın yargılanmasının önünü açtı. Daha önce terör destekçisi şirkete yönelik suçlamalar Kasım 2019’da düşürülmüş, karara tepki gösteren sivil toplum kuruluşları konuyu Fransız Yargıtayına taşımıştı.

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SIK SIK GÖRÜŞTÜLER

Basına sızan belgelere göre Lafarge şirketi ile Fransız istihbarat servisi arasındaki ilişki, 22 Ocak 2014’te şirketin güvenlik müdürü Jean Claude Veillard’ın İçişleri Bakanlığı istihbaratına ait bir adrese gönderdiği e-postayla başladı. Şirket yetkilisi Veillard, mailinde Lafarge’ın Suriye’de halen aktif olduğunu ve çalışmalarının devam edebilmesi için “yerel aktörlerle” ilişki kurması gerektiğini belirtti. İstihbarat servisinin yanıt vermesiyle de yoğun bir görüşme trafiği başlamış oldu.

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DEAŞ’A ÇİMENTO SAĞLIYORDU

İki taraf arasındaki yazışmalarda DEAŞ’a çimento gönderilmesinin ayrıntıları ele alındı. Fransız istihbaratının kullandığı, “DEAŞ’a giden çimentoyla ilgili daha fazla detay verebilir misiniz?” şeklindeki ifade, Lafarge’ın söz konusu dönemde terör örgütüyle ilişkisinden Fransız devletinin haberdar olduğunu açıkça ortaya koyuyor. DEAŞ’ın da temin ettiği çimentolarla ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine karşı güçlü sığınaklar ve tüneller inşa ettiği biliniyor. Skandalın Fransa’da gündem olması ve konunun mahkemeye yansımasının ardından 18 Kasım 2018’de AM 02 kod adlı istihbarat mensubu da Lafarge’ın DEAŞ'a verdiği desteği ve Fransız istihbaratının bu durumdan haberdar olduğunu itiraf etmişti.

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PKK/YPG’YE TAM DESTEK

DEAŞ terör örgütüne haraç ödeyen Fransız istihbaratı destekli Lafarge’ın, daha önce de PKK/YPG’ye destek verdiği ortaya çıkmıştı. Şirketin o dönem Suriye’nin kuzeyinde bulunan fabrikasının verdiği çimento desteğiyle terör inleri inşa edilmiş, beton duvarlarla yeraltı şehirleri kurulmuştu. Amerika’nın gönderdiği TIR’lar dolusu silah ve mühimmatı saklamak için de yine Fransız çimentosuyla depolar yapılmıştı. Ayrıca Lafarge’ın, PKK/YPG’ye koruma parası adı altında her ay 100 bin dolar ödediği ortaya çıkmıştı.