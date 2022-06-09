Dünya Terörist vekil İsveç hükümetiyle yaptıkları kirli iş birliğini itiraf etti YPGye destek için bazı garantiler aldık
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Terörist vekil İsveç hükümetiyle yaptıkları kirli iş birliğini itiraf etti: YPG'ye destek için bazı garantiler aldık

Terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi Türkiye'den veto yiyen İsveç'te skandal bir gelişme daha yaşandı. PKK'lı milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı hakkındaki gensoru oylamasında hükümetten yana tavır koyduklarını ve bunun karşılığında bazı garantiler aldıklarını açıkladı. Kakabaveh, "Sosyal Demokratların YPG-YPJ'ye destek ve yardım göndermeleri için bazı garantileri aldık." dedi.

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Haber Merkezi AA
Terörist vekil İsveç hükümetiyle yaptıkları kirli iş birliğini itiraf etti: YPGye destek için bazı garantiler aldık
Amineh Kakabaveh

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında 7 Haziran'da meclisteki gensoru oylamasında hükümetten yana tavır koyduğunu belirten Kakabaveh, bunun karşılığında Sosyal Demokrat Partisi'nden terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki kolu YPG-YPJ'ye yardım sözü aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"PKK'YA DESTEK İÇİN GARANTİ ALDIM"

Hesabında bir görüntü paylaşan Kakabaveh, "Sosyal Demokratların YPG-YPJ'ye destek ve yardım göndermeleri için bazı garantileri aldım." sözlerini sarf etti.

"BİZ BİR TAVİZ VERMEDİK" DEMİŞTİ

Konu hakkında 7 Haziran'da açıklama yapan İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi lideri Magdalena Andersson ise "Biz Kakabaveh ile hükümet olarak bir anlaşma yapmadık. Herhangi bir taviz de vermedik." ifadesini kullanmıştı.

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NE OLMUŞTU?

Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

Kakabaveh de 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı.

İsveç basını, Kakabaveh'in, YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek, Johansson'un yanında yer aldığını yazmıştı.

İMZALANAN ANLAŞMA NEYİ KAPSIYOR?

İsveç'te geçen yıl Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

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