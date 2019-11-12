Teröristlerin sivillerin kullandığı köprüye patlayıcı tuzakladığı tespit edildi
Teröristlerin sivillerin kullandığı köprüye patlayıcı tuzakladığı tespit edildi: SAS Timleri imha etti
Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcı tuzakladığı belirlendi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma bakanlığından yapılan açıklama, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.