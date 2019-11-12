Teröristlerin sivillerin kullandığı köprüye patlayıcı tuzakladığı tespit edildi: SAS Timleri imha etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra onlar düşünsün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi DEAŞ'lıların iadesiyle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, ''DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık, buralarda da bir telaş, tutuşma süreci de başlamış bulunuyor. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra da onlar düşünsün' ifadesini kullandı.