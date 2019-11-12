Dünya Teröristlerin sivillerin kullandığı köprüye patlayıcı tuzakladığı tespit edildi SAS Timleri imha etti
BARIŞ PINARI HAREKATI

Teröristlerin sivillerin kullandığı köprüye patlayıcı tuzakladığı tespit edildi

Teröristlerin sivillerin kullandığı köprüye patlayıcı tuzakladığı tespit edildi: SAS Timleri imha etti

Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan el yapımı patlayıcı tuzakladığı belirlendi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristlerin köprüye tuzakladığı el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin köprüye tuzakladığı el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma bakanlığından yapılan açıklama, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Rasulayn-Tal Halaf arasındaki sivillerin kullandığı köprüye tuzaklanmış EYP'ler imha edildi
OYNAT 00:33
Rasulayn-Tal Halaf arasındaki sivillerin kullandığı köprüye tuzaklanmış EYP'ler imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından ''Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi'' açıklamasıyla tuzaklanan EYP'nin görüntülerini yayınladı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde devam ediyor.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.


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