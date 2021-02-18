Dünya Texasta donmak üzere olan 3 bin 500den fazla deniz kaplumbağası kurtarıldı
AMERİKA

Texas’ta donmak üzere olan 3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağası kurtarıldı

ABD’nin Texas eyaletinde etkisini sürdüren kış fırtınası nedeniyle donma tehlikesi altında bulunan 3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağası kurtarılarak koruma altına alındı.

Haber Merkezi İHA
3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağası kurtarıldı.
3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağası kurtarıldı.

ABD’nin en kalabalık ikinci eyaleti Texas, kış fırtınası ile mücadele ediyor. Eyalet genelinde milyonlarca kişi elektriksiz ve susuz kalırken, hayvanlar da sert hava koşulları nedeniyle donma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

İHA
3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağası kurtarılarak koruma altına alındı.

Tatil beldesi South Padre Island’da donma tehlikesi bulunan binlerce deniz kaplumbağası gönüllülerin çabalarıyla South Padre Island Kongre Merkezine ve diğer tesislere taşınarak kurtarıldı.

Merkez yetkilisi Ed Caum, birkaç gündür devam eden kurtarma operasyonlarında şu ana kadar 3 bin 500’den fazla deniz kaplumbağasının kurtarıldığını belirterek

bazılarının ölüm tehlikesinin bulunduğunu vurguladı.

İHA
Bazılarının ölüm tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Farklı bir soğuk hava dalgasının bölgeye yaklaştığına dikkat çeken Caum, deniz kaplumbağalarını suyla ne zaman buluşabileceklerini bilmediklerini ifade etti. Caum, "Mümkün olduğu kadar çok sayıda kaplumbağayı kurtarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan, Teksas eyaletinde kış fırtınası nedeniyle şu ana kadar 21 kişi hayatını kaybetti.

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