The Economist ağız değiştirdi: Kılıçdaroğlu'nun ağır hezimeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan (arşiv)
Türkiye'nin seçim maratonunu en başından beri takip eden İngiliz dergi The Economist ise pazar günü gerçekleşen seçim sonuçlarının ardından efsane bir geri vites yaptı. 14 Mayıs'a tarihine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadelere yer veren ve CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan gazete, oy oranları ortaya çıkmaya başladıktan sonra taraf değiştirdi.
14 Mayıs tarihinden itibaren taraf değiştiren The Economist bugün yine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'deki seçim süreci ve Erdoğan ile ilgili bir haber yayımladı.
Twitter paylaşımında ise "Erdoğan seçimin açık ara favorisi" sözlerine yer verildi.
İkinci turda seçimin açık ara favorisinin Başkan Erdoğan olduğunu ifade eden The Economist, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlunu tiye alarak "Mutfakta biri var ve biz balkondayız" dediğini kaydetti.