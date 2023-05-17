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The Economist ağız değiştirdi: Kılıçdaroğlu'nun ağır hezimeti

Seçim gününe kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan ve Erdoğan'ı yeren paylaşımlar ve haberler yapan İngiliz dergisi The Economist, seçim sonrası ağız değiştirdi. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapmaya devam eden dergi, "İkinci turda Erdoğan seçimin açık ara favorisi" sözlerine yer verirken, Kılıçdaroğlu'nun ağır bir hezimete uğradığını ifade etti.

11:15 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan (arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan (arşiv)

Türkiye'nin seçim maratonunu en başından beri takip eden İngiliz dergi The Economist ise pazar günü gerçekleşen seçim sonuçlarının ardından efsane bir geri vites yaptı. 14 Mayıs'a tarihine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında skandal ifadelere yer veren ve CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan gazete, oy oranları ortaya çıkmaya başladıktan sonra taraf değiştirdi.

14 Mayıs tarihinden itibaren taraf değiştiren The Economist bugün yine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'deki seçim süreci ve Erdoğan ile ilgili bir haber yayımladı.

"Ülkedeki muhalefetin hayal edebileceği en kötü sonuçtu" diye yorum yaptığı haberinde dergi, CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyların yalnızca yüzde 45'ini alabildi"
dedi.

Twitter paylaşımında ise "Erdoğan seçimin açık ara favorisi" sözlerine yer verildi.

Birkaç gün önce
"Kemal Kılıçdaroğlu ağır bir hezimete uğradı"
minvalinde açıklama yapan dergi, bir önceki gün akşam saatlerinde ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye'deki seçimlerle ilgili bir analize yer verdiği haberini paylaştı.
İki hafta sonra ikinci turun olacağını ifade eden dergi,
"Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu yalnızca yüzde 45 oy alabildi. Bu her ne kadar ikinci tur için yeterli olsa da durum hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı"
dedi.
Milletvekilliği seçimlerinden de bahseden The Economist,
"Kılıçdaroğlu ve partisi CHP, sandalye seçimlerinde daha da kötü bir performans sergiledi"
açıklamasında bulundu.

İkinci turda seçimin açık ara favorisinin Başkan Erdoğan olduğunu ifade eden The Economist, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlunu tiye alarak "Mutfakta biri var ve biz balkondayız" dediğini kaydetti.





#the economist
#seçim
#recep tayyip erdoğan
#kemal kılıçdaroğlu
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