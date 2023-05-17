The Economist ağız değiştirdi: Kılıçdaroğlu'nun ağır hezimeti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adayınıza sorun, HDP ile ne görüştüler, ne söz verdiler? Belki Sayın Akşener'in haberi yoktur. Tam da bilmiyor olabilir, bir baksınlar. Kandil, FETÖ neden Kılıçdaroğlu olsun diye genel başkanlardan, siyasi partilerden daha çok çalışıyor. Bir de onu sorgulayın" dedi. Bakan Bozdağ, "Bu seçimde Millet İttifakı kaybettiği zaman sadece onlar, Kılıçdaroğlu kaybetmeyecek. Kaybettiğinde Kandil de FETÖ de ABD de AB'nin kimi üyesi ülkeler de kaybedecek, The Economist de kaybedecek" diye konuştu.