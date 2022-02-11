Dünya The Economist dergisi "Erdoğan, Türkiyenin insansız hava araçlarını askeri bir devrimin habercisi olarak görüyor"
AVRUPA

The Economist dergisi: "Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava araçlarını askeri bir devrimin habercisi olarak görüyor"

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye'nin yerli savunma sanayisini analiz eden bir makale yayımladı. Savunma sanayi ihracatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde rekora ulaştığı belirtilerek "Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava araçlarını askeri bir devrimin habercisi olarak görüyor" ifadesine yer verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
The Economist dergisi: Erdoğan, Türkiyenin insansız hava araçlarını askeri bir devrimin habercisi olarak görüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Saffet Özdemir

Londra merkezli The Economist dergisi, Türkiye'nin savunma gücüne ilişkin bir yazı yayımladı. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Askeri devrimin habercisi"

"Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava araçlarını askeri bir devrimin habercisi olarak görüyor. Türkiye'nin bağımlı yabancı tedarikçilerini ortadan kaldırmak ve ülkeyi büyük bir silah ihracatçısı haline getirmek istiyor. Önümüzdeki yıl Türkiye, kendi donanmasının kullandığı bir modelden Ukrayna'ya iki korvet teslim etmeyi planlıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akıncı TİHA'yı imzalıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akıncı TİHA'yı imzalıyor.

"Savunma sanayisinde rekor"

"Yerli savunma sanayinin geliştirilmesi Erdoğan'ın yönetiminde aşırı hızlandı. Ciro 2002'de 1 milyar dolardan 2020'de 11 milyar dolara yükseldi. Bir zamanlar ihtiyaçların %70'i için yabancı tedarikçilere güveniliyordu. Bu oran şimdi %30'a düştü. Geçen yıl Türk silah ve havacılık ihracatları yeni bir rekor olan 3,2 milyar dolara ulaşıldı. Erdoğan tek başına gitmeye kararlı görünüyor. Geçen yıl, “Ülkemizi dışa bağımlılıktan tamamen kurtarana kadar devam edeceğiz” dedi."

"Türkiye kendi savunma araçlarını inşa etmeyi planlıyor"

"Türkiye'nin emelleri insansız hava araçlarının çok ötesine geçiyor. Ülke, ilk hafif uçak gemisi olan 25.000 ton TCG Anadolu'yu bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Türkiye'nin ilk yerli muharebe tankı olan Altay'ın teslimatlarının 2023'te başlaması planlanıyor. Türkiye ayrıca kendi denizaltılarını, insansız taarruz helikopterlerini ve savaş uçaklarını da inşa etmeyi planlıyor."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taarruzi insansız hava aracımız ile Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taarruzi insansız hava aracımız ile Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinin en ön safında savunma sanayiinin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bundan 10 yıl önce bize bu araçları parasıyla bile satmayan, bakımlarını yaptırmak istediğimizde 'bugün git yarın gel' diyenler vardı. Bize bunu söyleyenler bugün Türk İHA'larının başarısını konuşuyor. Taarruzi insansız hava aracımız (TİHA) Akıncı ile birlikte Türkiye, bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur.' dedi.

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