The Economist'ten Bayraktar analizi: Ermenistan ordusunu yok etti

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'a başlattığı harekatta Türk SİHA'larını etkin şekilde kullanması dünya gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

İngiliz Economist dergisi, Azerbaycan ordusunun Türk SİHA'larını aktif şekilde kullandığına dikkat çekti.

İnsansız hava araçlarının savaş uçaklarına göre çok daha az maliyetli olduğu belirtilen haberde, "Türk ve Azeri taktiği daha düşük maliyetli bir hava gücüne işaret ediyor" deniliyor.

"SİHA'LAR ERMENİSTAN ORDUSUNUN ÖNEMLİ BİR KISMINI YOK ETTİ"

Haberde, "Türkiye Suriye'nin kuzeyine Şubat ayında bir saldırı başlattığında, TB2 insansız hava araçlarını yüzlerce Suriye zırhlı aracını imha etmek için kullandı. Bu durum, Kafkasya'da kendini tekrar ediyor. Azerbaycan, kendi TB2'lerini kullanarak Ermenistan hava savunmasının, toplarının ve zırhlarının önemli bir kısmını düzenli biçimde yok etti" ifadelerine yer verildi.