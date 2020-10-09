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Dünya The Economistten Bayraktar analizi Ermenistan ordusunu yok etti
AVRUPA

The Economist'ten Bayraktar analizi: Ermenistan ordusunu yok etti

Economist dergisi, Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasındaki rolüne ilişkin bir haber yayımladı. Yazıda, Türkiye yapımı silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından etkin biçimde kullanıldığına ve Ermenistan ordusunun önemli kısmını yok edildiğine dikkat çekiliyor.

Haber Merkezi Diğer
Türk Bayraktar TB2 SİHA.
Türk Bayraktar TB2 SİHA.

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Dağlık Karabağ'a başlattığı harekatta Türk SİHA'larını etkin şekilde kullanması dünya gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

İngiliz Economist dergisi, Azerbaycan ordusunun Türk SİHA'larını aktif şekilde kullandığına dikkat çekti.

İnsansız hava araçlarının savaş uçaklarına göre çok daha az maliyetli olduğu belirtilen haberde, "Türk ve Azeri taktiği daha düşük maliyetli bir hava gücüne işaret ediyor" deniliyor.

"SİHA'LAR ERMENİSTAN ORDUSUNUN ÖNEMLİ BİR KISMINI YOK ETTİ"

Haberde, "Türkiye Suriye'nin kuzeyine Şubat ayında bir saldırı başlattığında, TB2 insansız hava araçlarını yüzlerce Suriye zırhlı aracını imha etmek için kullandı. Bu durum, Kafkasya'da kendini tekrar ediyor. Azerbaycan, kendi TB2'lerini kullanarak Ermenistan hava savunmasının, toplarının ve zırhlarının önemli bir kısmını düzenli biçimde yok etti" ifadelerine yer verildi.

Ermenistan ordusuna bağlı askerler, Azerbaycan'a ait TB2 SİHA'lardan kaçamıyor
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Ermenistan ordusuna bağlı askerler, Azerbaycan'a ait TB2 SİHA'lardan kaçamıyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülü haberde, cephedeki gece boyu süren gergin çatışmaların, Azerbaycan ordusunun üstünlüğü ile devam ettiği kaydedildi. Görüntülerde Ermenistan ordusuna ait birçok mevzi ve zırhlı aracın imha edildiği görülüyor.


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