The Guardian'dan çarpıcı analiz: Lahey Türkiye'yi 400 bin kilometrekarelik su alanından mahrum bırakamaz

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de devam eden askeri gerilimin merkezinde 'adalar' konusu var.

Yunanistan, bölgedeki adalar üzerinden Doğu Akdeniz'de devasa boyutlarda hak talebinde bulunuyor. Türkiye ise bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getiriyor.

İngiliz The Guardian gazetesi de Yunanistan'ın bu iddialarının saçma olduğuna dair bir analiz yayınladı.

Analizde, "Uluslararası hukuk, bir adanın büyüklüğü, konum ve anakaraya olan uzaklığı gibi faktörleri hesaba katılması gerektiğini söylüyor. Bu sebeple Uluslararası Adalet Divanı'nın Türkiye'yi 400 bin kilometrekarelik su alanından mahrum bırakması pek olası değil" ifadelerine yer verildi.

"RİSKLER ŞİMDİ DAHA YÜKSEK"

The Guardian'ın diplomasi editörü Patrick Wintour tarafından kaleme alınan makalede, "Türkiye ve Yunanistan, kıta sahanlığı gibi anlaşmazlık konularını 1976 yılında Uluslararası Adalet Divanı'nda çözmeyi kabul etti. Bu plan 'ön koşullar' nedeniyle suya düştü. Riskler şimdi daha yüksek" denildi.

OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

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