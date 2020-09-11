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Dünya The Guardiandan çarpıcı analiz Lahey Türkiyeyi 400 bin kilometrekarelik su alanından mahrum bırakamaz
AVRUPA

The Guardian'dan çarpıcı analiz: Lahey Türkiye'yi 400 bin kilometrekarelik su alanından mahrum bırakamaz

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerilime ilişkin The Guardian gazetesinde çarpıcı bir analiz yayınlandı. Kıta sahanlığı konusunda uluslararası hukukun adanın büyüklüğünü ve anakaraya olan uzaklığını hesap ettiğine dikkat çekilen makalede, "Uluslararası Adalet Divanı'nın Türkiye'yi 400 bin kilometrekarelik su alanından mahrum bırakması pek olası değil" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Deniz Kuvvetleri (Mavi Vatan Tatbikatı)
Türk Deniz Kuvvetleri (Mavi Vatan Tatbikatı)

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de devam eden askeri gerilimin merkezinde 'adalar' konusu var.

Yunanistan, bölgedeki adalar üzerinden Doğu Akdeniz'de devasa boyutlarda hak talebinde bulunuyor. Türkiye ise bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getiriyor.

  • İngiliz The Guardian gazetesi de Yunanistan'ın bu iddialarının saçma olduğuna dair bir analiz yayınladı.

Analizde, "Uluslararası hukuk, bir adanın büyüklüğü, konum ve anakaraya olan uzaklığı gibi faktörleri hesaba katılması gerektiğini söylüyor. Bu sebeple Uluslararası Adalet Divanı'nın Türkiye'yi 400 bin kilometrekarelik su alanından mahrum bırakması pek olası değil" ifadelerine yer verildi.

"RİSKLER ŞİMDİ DAHA YÜKSEK"

The Guardian'ın diplomasi editörü Patrick Wintour tarafından kaleme alınan makalede, "Türkiye ve Yunanistan, kıta sahanlığı gibi anlaşmazlık konularını 1976 yılında Uluslararası Adalet Divanı'nda çözmeyi kabul etti. Bu plan 'ön koşullar' nedeniyle suya düştü. Riskler şimdi daha yüksek" denildi.

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