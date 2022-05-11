The Guardian'dan dikkat çeken analiz: Türkiye ekonomisi enflasyona rağmen hala ayakta

Türkiye'de enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verileri, TÜFE'nin yüzde 69,97 seviyesine yükseldiğini söylüyor.

İngiltere basınından The Guardian gazetesi, yüksek düzeylerde seyreden enflasyona rağmen Türk ekonomisindeki direncini mercek altına aldı.

"Sri Lanka, küresel bir borç krizi karşısında düşen ilk domino taşı oldu" başlıklı analizde, Güney Asya ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bir araya getirdiği ekonomik baskılara dayanamadığı kaydedildi.

“Sri Lanka Küresel Borç Krizi Karşısında Düşen İlk Domino Taşı Oldu”

"Enflasyona rağmen ayaktalar"

Haberde, "Aylardır Türkiye'nin düşen ilk domino taşı olacağı söylentileri vardı" denildi.

Ancak yıllık yüzde 70'e yaklaşan enflasyon oranına rağmen ülkenin "hâlâ ayakta olduğuna" dikkat çekildi.

REKLAM

"Kendi halkını besleyebiliyor"

Aynı haberde ayrıca, "Tehdit altındaki diğer bazı ülkelerin aksine Türkiye, kendi halkını besleyebiliyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan dünya çapında düşük ve orta gelirli ülkelerin; koronavirüs salgını, borçlarda artan maliyetler ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve yakıt fiyatlarındaki artışla mücadele ettiği de hatırlatıldı.