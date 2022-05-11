Dünya The Guardiandan dikkat çeken analiz Türkiye ekonomisi enflasyona rağmen hala ayakta
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The Guardian'dan dikkat çeken analiz: Türkiye ekonomisi enflasyona rağmen hala ayakta

Sri Lanka’daki isyanın kaleme alındığı The Guardian’daki yazıda, 'Gelişmiş ülkelerin ekonomik çöküş sürecinde ilk düşen domino taşının Sri Lanka yerine Türkiye olması bekleniyordu' denildi. Türkiye'nin beklentilerin aksine dirençli olduğunun altını çizen The Guardian, enflasyona rağmen Türk ekonomisinin hâlâ ayakta olduğunu belirtti.

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The Guardiandan dikkat çeken analiz: Türkiye ekonomisi enflasyona rağmen hala ayakta
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Türkiye'de enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verileri, TÜFE'nin yüzde 69,97 seviyesine yükseldiğini söylüyor.

İngiltere basınından The Guardian gazetesi, yüksek düzeylerde seyreden enflasyona rağmen Türk ekonomisindeki direncini mercek altına aldı.

"Sri Lanka, küresel bir borç krizi karşısında düşen ilk domino taşı oldu" başlıklı analizde, Güney Asya ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bir araya getirdiği ekonomik baskılara dayanamadığı kaydedildi.

“Sri Lanka Küresel Borç Krizi Karşısında Düşen İlk Domino Taşı Oldu”
“Sri Lanka Küresel Borç Krizi Karşısında Düşen İlk Domino Taşı Oldu”

"Enflasyona rağmen ayaktalar"

Haberde, "Aylardır Türkiye'nin düşen ilk domino taşı olacağı söylentileri vardı" denildi.

Ancak yıllık yüzde 70'e yaklaşan enflasyon oranına rağmen ülkenin "hâlâ ayakta olduğuna" dikkat çekildi.

"Kendi halkını besleyebiliyor"

Aynı haberde ayrıca, "Tehdit altındaki diğer bazı ülkelerin aksine Türkiye, kendi halkını besleyebiliyor." ifadesi kullanıldı.

  • Öte yandan dünya çapında düşük ve orta gelirli ülkelerin; koronavirüs salgını, borçlarda artan maliyetler ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve yakıt fiyatlarındaki artışla mücadele ettiği de hatırlatıldı.

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