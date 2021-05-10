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Dünya Thodex firarisi Faruk Fatih Özer için çember daralıyor Arnavutlukta görüştüğü kişi yakalandı
AVRUPA

Thodex firarisi Faruk Fatih Özer için çember daralıyor: Arnavutluk'ta görüştüğü kişi yakalandı

Kirpto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp firar eden Faruk Fatih Özer'le Arnavutluk'ta görüntülenen kırmızı montlu kişinin yakalandığı öğrenildi. Zanlı ifadesinde Özer'i tanıdığını itiraf ederken kaçış planında ise asıl pay sahibinin bir başkası olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi Diğer
Thodex firarisi Faruk Fatih Özer için çember daralıyor: Arnavutlukta görüştüğü kişi yakalandı
Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntüsü.

Thodex soruşturması kapsamında aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'i havalimanında karşıladıktan sonra otele yerleştiren, işlemleriyle ilgilenen kişinin Arnavutluk vatandaşı olduğu öğrenildi.

TRT'nin haberine göre, Zanlı ifadesinde Faruk Fatih Özer'i tanıdığını itiraf etti; kaçışta asıl pay sahibinin bir başkası olduğunu öne sürdü.

Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntüsü
Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntüsü

"Onun dolandırıcı olduğunu bilmiyordum" diyen şüpheli, bir tanıdığının ricası üzerine Özer'e yardımcı olduğunu, basında çıkan haberlerden sonra korktuğu için saklandığını söyledi.

Bu arada firari sanığın çevresindeki çemberin daraldığı; Özer'in bir gıda firmasının yöneticisi ile saklandığının tespit edildiği belirtildi.

Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntüsü
DÜNYA
Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntüsü

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı
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