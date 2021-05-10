Thodex firarisi Faruk Fatih Özer için çember daralıyor: Arnavutluk'ta görüştüğü kişi yakalandı

Thodex soruşturması kapsamında aranan şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer'i havalimanında karşıladıktan sonra otele yerleştiren, işlemleriyle ilgilenen kişinin Arnavutluk vatandaşı olduğu öğrenildi.

TRT'nin haberine göre, Zanlı ifadesinde Faruk Fatih Özer'i tanıdığını itiraf etti; kaçışta asıl pay sahibinin bir başkası olduğunu öne sürdü.

Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntüsü

"Onun dolandırıcı olduğunu bilmiyordum" diyen şüpheli, bir tanıdığının ricası üzerine Özer'e yardımcı olduğunu, basında çıkan haberlerden sonra korktuğu için saklandığını söyledi.

Bu arada firari sanığın çevresindeki çemberin daraldığı; Özer'in bir gıda firmasının yöneticisi ile saklandığının tespit edildiği belirtildi.

DÜNYA Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki ilk görüntüsü