Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırıp 108 milyon dolar ile yurt dışına kaçmasının ardından başlatılan soruşturma ve Arnavutluk'un başkenti Tiran başta olmak üzere 4 ülkede operasyonlar halen sürüyor.

Arnavutluk'taki operasyona destek için giden Türk polisi geri döndü. Gözler şimdi, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi.

Operasyonun birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor

Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon Başkent Tiran merkezli 4 ülkede devam ediyor.

TRT Haber'in üst düzey emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, operasyonun birkaç gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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İadesi 48 saat içinde yapılacak

Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

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Kırmızı bültenle aranan Özer’in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.

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Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.

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