Kripto para borsasının Türkiye’deki firmalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, vurgunun ardından kayıplara karıştı. Firari Özer'in yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ederken, Özer'in kaçış hikayesinin ayrıntıları da bir bir ortaya çıkıyor.
İlk tespitler mart ayının başında Arnavutluk'ta bazı kişilerle irtibat kurduğu yönünde.
Özer'i yakalama çalışmaları sürüyor
Arnavutluk vatandaşı bir çiftle defalarca telefonda görüştü. Bu çiftten erkek olanın birkaç kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Çift olarak ise 9 Mart’ta İstanbul’a geldiler, ancak 24 saat sonra hızlı bir şekilde Tiran’a döndüler. İşte bu tarihten sonra, aralarındaki bağlantı koptu. Ta ki tarihler 20 Nisan’ı gösterene dek. 20 Nisan Salı günü Faruk Fatih Özer, Air Alabania’dan aldığı tek yön uçak bileti ile Tiran’a uçtu.
Sınırı aşan suçlar konusunda iş birliği ve koordinasyon amacıyla operasyona dahil olan Türk polisi de hem ifade alım işlemlerinde destek oluyor hem de zaman zaman operasyonlara katılıyor.
Türk polisi çemberi daralttı
Trt Haber'in haberine göre, Özer'in kaçma ihtimali olan ülkelerin Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Kosova ve Bosna Hersek olabileceği belirtiliyor. Özer'in bunlara ek olarak sürat teknesiyle İtalya’ya kaçma ihtimali de söz konusu. Bu nedenle de Arnavutluk’ta Fier, Avlonya ve Durres sıkı takip altına alındı.
Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu belirtiliyor çünkü İnterpol nezdinde kırmızı bültenle aranan Özer'in, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Teşkilatı FRONTEX’in hakimiyeti olan bir bölgeden kaçmayacağı üzerinde duruluyor. Yakalandığı an teslim edileceği için bu yola başvurma olasılığı düşük görünüyor.
En yüksek olasılıksa Karadağ... Ancak orada da İnterpol ile birlikte hareket eden Türk polisi çemberi daralttı.
Tiran'da kaldığı 4 adres belirlendi
Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 4 noktada konakladı. İlk adresi Hotel Mondial olan Özer, 3 günlük rezervasyonun ücretini peşin ödedi ve 2'nci gün çıkışını yapmadan otelden kaçtı.
Türkiye’de arandığı haberlerinin hızla yayılması ve İnterpol'ün de devreye girmesiyle panikleyen Faruk Fatih Özer, bu kez Tiran’daki Pazari Ri adı verilen bir semtte onu havalimanından alan şoförün evinde kaldı.
İnternet üzerinden yüz yüze görüşme uygulamasını kullanarak arama yapan Özer, yeri deşifre olunca buradan da ayrılmak zorunda kaldı.
Tutunamayacağını anlayınca Tiran dışına kaçtı
Özer'in 3'üncü adresi ise Myslym Shyri oldu. Operasyonun büyümesi ve Türk polisinin devreye girmesiyle orada da uzun süre barınamayan Özer, 21 Dhjetori adlı adrese geçti. Burada da tutunamayacağını anlayınca Tiran dışına kaçtı.
Halen Arnavutluk sınırları içinde olduğu ifade edilen Özer, köşe bucak aranıyor.