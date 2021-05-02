Kripto para borsasının Türkiye’deki firmalarından Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, vurgunun ardından kayıplara karıştı. Firari Özer'in yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ederken, Özer'in kaçış hikayesinin ayrıntıları da bir bir ortaya çıkıyor.

İlk tespitler mart ayının başında Arnavutluk'ta bazı kişilerle irtibat kurduğu yönünde.

GÜNDEM Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı

Özer'i yakalama çalışmaları sürüyor

Arnavutluk vatandaşı bir çiftle defalarca telefonda görüştü. Bu çiftten erkek olanın birkaç kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Çift olarak ise 9 Mart’ta İstanbul’a geldiler, ancak 24 saat sonra hızlı bir şekilde Tiran’a döndüler. İşte bu tarihten sonra, aralarındaki bağlantı koptu. Ta ki tarihler 20 Nisan’ı gösterene dek. 20 Nisan Salı günü Faruk Fatih Özer, Air Alabania’dan aldığı tek yön uçak bileti ile Tiran’a uçtu.

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Sınırı aşan suçlar konusunda iş birliği ve koordinasyon amacıyla operasyona dahil olan Türk polisi de hem ifade alım işlemlerinde destek oluyor hem de zaman zaman operasyonlara katılıyor.

GÜNDEM Arnavutluk'a kaçan Thodex'in yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarına Türk polisi de destek veriyor

Türk polisi çemberi daralttı

Trt Haber'in haberine göre, Özer'in kaçma ihtimali olan ülkelerin Yunanistan, Makedonya, Karadağ, Kosova ve Bosna Hersek olabileceği belirtiliyor. Özer'in bunlara ek olarak sürat teknesiyle İtalya’ya kaçma ihtimali de söz konusu. Bu nedenle de Arnavutluk’ta Fier, Avlonya ve Durres sıkı takip altına alındı.

Ancak bu ihtimalin gerçekleşmesinin oldukça zor olduğu belirtiliyor çünkü İnterpol nezdinde kırmızı bültenle aranan Özer'in, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Teşkilatı FRONTEX’in hakimiyeti olan bir bölgeden kaçmayacağı üzerinde duruluyor. Yakalandığı an teslim edileceği için bu yola başvurma olasılığı düşük görünüyor.

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EKONOMİ İnterpol Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkardı

En yüksek olasılıksa Karadağ... Ancak orada da İnterpol ile birlikte hareket eden Türk polisi çemberi daralttı.

Tiran'da kaldığı 4 adres belirlendi

Özer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 4 noktada konakladı. İlk adresi Hotel Mondial olan Özer, 3 günlük rezervasyonun ücretini peşin ödedi ve 2'nci gün çıkışını yapmadan otelden kaçtı.

Türkiye’de arandığı haberlerinin hızla yayılması ve İnterpol'ün de devreye girmesiyle panikleyen Faruk Fatih Özer, bu kez Tiran’daki Pazari Ri adı verilen bir semtte onu havalimanından alan şoförün evinde kaldı.

İnternet üzerinden yüz yüze görüşme uygulamasını kullanarak arama yapan Özer, yeri deşifre olunca buradan da ayrılmak zorunda kaldı.

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OYNAT 01:22 Bakan Soylu'dan Thodex açıklaması: Faruk Fatih Özer'in 31 milyon lirasına el konuldu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thodex vurgunuyla ilgili yaptığı açıklamada, Faruk Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, 'Şahsın Türkiye'de 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Tabi orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum ki bu konuda inşallah yakalanması gerçekleştirilir ve Türkiye'ye getirilir inancındayız' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Tutunamayacağını anlayınca Tiran dışına kaçtı

Özer'in 3'üncü adresi ise Myslym Shyri oldu. Operasyonun büyümesi ve Türk polisinin devreye girmesiyle orada da uzun süre barınamayan Özer, 21 Dhjetori adlı adrese geçti. Burada da tutunamayacağını anlayınca Tiran dışına kaçtı.

Halen Arnavutluk sınırları içinde olduğu ifade edilen Özer, köşe bucak aranıyor.