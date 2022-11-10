Dünya Thodexin kurucusu Özer iade talebiyle yeniden hakim karşısında
AVRUPA

Thodex’in kurucusu Özer iade talebiyle yeniden hakim karşısında

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırmaktan kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, yakalandığı Arnavutluk’ta yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmayı 14 Kasım’a erteledi.

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Haber Merkezi İHA
Thodex’in kurucusu Özer iade talebiyle yeniden hakim karşısında
Faruk Fatih Özer

Kripto para borsası Thodex üzerinden Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Arnavutluk hükümeti, Elbasan Savcılığı’ndan Özer’in tutukluluğunun devamını ve Türkiye’ye iade edilmesini talep etti. Özer, Arnavutluk’un Elbasan Savcılığının iade süreci çerçevesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi
GÜNDEM
Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi

Duruşma yine ertelenirken, Özer’in avukatı hakimin reddini talep etti. Daha önce iki defa ertelenen davada Özer’in avukatı, Türkiye’den gelen delillerin yazılı olarak tercüme edilmesini ve Türkiye Başsavcılığından başka vukuatı olup olmadığı konusunda ek delil talebinde bulundu. Avukatın delillerin tercüme edilmesi talebini kabul eden hakim, diğer talebini ise reddetti. Bunun akabinde avukat savunmasını yapmadan salondan ayrıldı. Duruşma, 14 Kasım’a ertelendi.

Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
OYNAT 00:33
Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi'nin sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Özer'in Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini ilettiği belirtildi. Açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi işlemlerine başlandı' bilgisi paylaşıldı.


Elbasan Savcılığı tarafından yürütülen “Brain” adlı operasyonda, ülkenin güneyindeki Vlora kentine bağlı Himara ilçesinde kendisine yardım ve yataklık eden 2 kişi ile birlikte gözaltına alınan Faruk Fatih Özer, Elbasan hapishanesine getirilmişti. Özer, Elbasan ilindeki bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkarılmıştı. Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan Özer’in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

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