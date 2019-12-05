Dünya THY Kuzey Işıklarının izlendiği noktalardan Rovaniemiye seferlere başladı
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THY 'Kuzey Işıkları'nın izlendiği noktalardan Rovaniemi'ye seferlere başladı

THY 'Kuzey Işıkları'nın izlendiği noktalardan Rovaniemi'ye seferlere başladı

Türk Hava Yolları, kuzey ışıklarının izlendiği en önemli noktalarından biri olan Finlandiya'nın Rovaniemi kentine seferlere başladı.

Haber Merkezi DHA
Kuzey Işıkları
Kuzey Işıkları

Dünyanın en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları (THY) kuzey ışıklarının izlendiği en önemli noktalarından biri olan Finlandiya'nın Rovaniemi kentine seferlere başladı. Finlandiya'da Helsinki'den sonra ikinci uçuş noktası olan Rovaniemi seferi bugün ilk kez gerçekleşti.

Hat açılışı için düzenlenen törende konuşan THY Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal, şunları söyledi:


  • "1988 yılında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye ilk seferini düzenleyen ve bugün dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi, Türk Hava Yolları olarak Rovaniemi’ye uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuzey ışıklarının en iyi gözlemlendiği noktalar arasında yer almasından dolayı popüler kış destinasyonlarından biri olan Rovaniemi’ye haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyeceğiz. Avrupa Birliği üye ülke taşıyıcıları dışında tarifeli sefer düzenleyen ilk havayolu ve ayrıca yine bu güzergâhta business sınıf ürün sunacak tek havayolu şirketi olarak, 126 ülkede 317 şehre sağladığımız kapsamlı bağlantı olanağı ile misafirlerimizi bu özel şehri deneyimlemeye davet ediyoruz.”

Kuzey Işıkları'nın muhteşem görüntüsü
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Kuzey Işıkları'nın muhteşem görüntüsü
Aurora Borealis, dünyanın manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu gökyüzünde ortaya çıkan doğal ışımalardır. Genellikle geceleri gözlemlenen bu ışımalar, ağırlıklı olarak kutuplarda meydana geldiği ve kutuplara yakın alanlardan gözlemlendiği için Kutup Aurorası veya Kutup Işıkları olarak da anılır.

317 şehre yükseldi

Finlandiya’da Türk Hava Yolları’nın ülkedeki ikinci uçuş noktası Rovaniemi seferleri haftada 3 kez karşılıklı olarak icra edilecek. Filosunda 348 uçağı bulunan THY, yeni başlattığı seferle birlikte uçuş ağını 317 şehre yükseltmiş oldu.

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Kuzey ışıklarına yolculuk

Güneşten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanıyla etkileşimi sonucu gökyüzünde oluşan ışımalara kutup Işıkları deniyor. Kuzey Kutbu’nda gerçekleşen bu doğa olayı, Kuzey Işıkları olarak adlandırılıyor. Kuzey kutup çizgisi üzerinde yer aldığından; Rovaniemi kuzey ışıklarının en iyi izlendiği noktalardan biri olarak kabul ediliyor. Kış aktivitelerinin çeşitliliği ve kuzey ışıklarının en iyi deneyimlendiği noktalardan biri olması sebebiyle en popüler kış turizmi destinasyonları arasında ilk sıralarda yer alan Rovaniemi, dünyanın birçok noktasından gelen misafirlere doğa dostu cam iglo tasarımlı ve buzdan otelleri ile konaklamada da farklı bir alternatif sunuyor.

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