Dünya TikTokta terör propagandası Uygulama yönetimi DEAŞ militanlarının hesaplarını sildi
ORTADOĞU

TikTok'ta terör propagandası: Uygulama yönetimi DEAŞ militanlarının hesaplarını sildi

Tartışmalı içerikle gündemden düşmeyen TikTok uygulaması şimdi de terörle gündemde. DEAŞ militanlarının uygulamayı propaganda aracı olarak kullandığı ortaya çıktı. 500 milyon kullanıcıya sahip uygulamanın yönetiminden yapılan açıklamada terör propagandası yapan DEAŞ hesaplarının silindiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütünün uygulamayı propaganda aracı olarak kullandığı ortaya çıktı.
Terör örgütünün uygulamayı propaganda aracı olarak kullandığı ortaya çıktı.

DEAŞ terör örgütü üyelerinin Çin merkezli TikTok adlı müzik ve video uygulaması TikTok'u propaganda aracı olarak kullandığı ortaya çıktı. TikTok'tan yapılan açıklamada DEAŞ militanlarının yüklediği videoların uygulamadan silindiği belirtildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre dünya çapında ünlü TİKTOK uygulaması militanların silahlarla gerçekleştirdiği geçit töreni videolarını paylaşan hesapları sildi.

Kullanıcılarına 15 saniyelik video yükleme fırsatı veren ve yaklaşık 500 milyon kullanıcısı olan TikTok' tan yapılan açıklamada "Terörist örgütlerin tanıtımını yapan içeriklerin Tiktok'ta kesinlikle yeri yok ”denildi.

Tartışmalı içeriklerle gündeme gelen Tiktok uygulamasının yasaklanması bazı ülkelerde sık sık gündeme geliyor.

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