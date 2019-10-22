TikTok'ta terör propagandası: Uygulama yönetimi DEAŞ militanlarının hesaplarını sildi

DEAŞ terör örgütü üyelerinin Çin merkezli TikTok adlı müzik ve video uygulaması TikTok'u propaganda aracı olarak kullandığı ortaya çıktı. TikTok'tan yapılan açıklamada DEAŞ militanlarının yüklediği videoların uygulamadan silindiği belirtildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre dünya çapında ünlü TİKTOK uygulaması militanların silahlarla gerçekleştirdiği geçit töreni videolarını paylaşan hesapları sildi.

Kullanıcılarına 15 saniyelik video yükleme fırsatı veren ve yaklaşık 500 milyon kullanıcısı olan TikTok' tan yapılan açıklamada "Terörist örgütlerin tanıtımını yapan içeriklerin Tiktok'ta kesinlikle yeri yok ”denildi.

Tartışmalı içeriklerle gündeme gelen Tiktok uygulamasının yasaklanması bazı ülkelerde sık sık gündeme geliyor.