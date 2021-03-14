Times Meydanı'nda 'Gülen'i durdurun' ilanı

ABD polisi maske takmayı reddeden yaşlı kadını yaka paça gözaltına aldı

ABD'nin Texas eyaletinde maske takmayı reddeden 65 yaşındaki kadın, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. O anlar ise polisin vücut kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, polisin Terry White'a 'Hanımefendi, sizden ayrılmanızı isterlerse, gitmelisiniz' dediği ve White'ın “Param bu bankada ve onu çekeceğim” cevabını verdiği duyuluyor. Polis, daha sonra White'a kurallara uymak zorunda olduğunu ve işletmelerin maske takmayanlara hizmet vermeme hakkı olduğunu hatırlatarak, maske takması gerektiğini yineliyor. Kadın maske takmamak konusunda direnmeye devam edince ise polis, White'ı yere yatırarak yaka paça gözaltına alıyor.