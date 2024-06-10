TIR ile yardım değil katiller geldi

Gazze'de sekiz aydır büyük bir soykırım işleyen İsrail ordusu en büyük destekçisi ABD ile birlikte insani yardım kisvesi altında suç ortaklığına devam ediyor. Cumartesi günü Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı'na hava, kara ve denizden saldırılar düzenleyen baskın yapan işgal güçlerine ABD'nin istihbarat desteği sağladığı kesinleşirken, işgalci gücün askerlerini kampa insani yardım görünümlü tırla taşıdı ortaya çıktı. Dört rehineyi kurtarmak için kampa yoğun bombardımanlar düzenleyen İsrail güçlerinin tahliyeyi de Gazze kıyılarına inşa edilen işgal limanının yakınından gerçekleştirdiği görüntülendi.

KAMPIN BATISINDAN GİRDİLER

El Cezire'nin elde ettiği görüntülerde, işgalci İsrail özel kuvvetlerinin operasyonu gerçekleştirmek için bir yardım kamyonu ve sivil bir araç kullandığı görülüyor. Görüntüler, İsrail askeri tanklarının eşlik ettiği sivil araçların Nusayrat kampının batı tarafından giriş yaptığını gösteriyor. İnsani yardım görünümlü saldırı esnasında bölgenin havadan yoğun bombardımana tutulduğu belirtildi. Bir başka görüntüde İsrail unsurlarının bir binaya yakın park ettikleri kamyonetten uzatılan merdivenle binadan içeri girdikleri kaydedildi.

İŞGAL LİMANI KULLANILDI

El-Cezire tarafından yayınlanan görüntülerde, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin kurtardıkları esirlerle birlikte, ABD'nin insani yardım bahanesiyle Gazze Sahiline kurduğu geçici liman yakınlarına gelerek buradan tahliye yaptığı görülüyor. Filistin Halk Direniş Komiteleri tarafından konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, "Nusayrat kampındaki katliam, yüzer iskelede konuşlanmış Amerikan düşman kuvvetlerinin halkımızı öldürmeye ve katletmeye katılımını açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor ve doğruluyor" denildi. ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), limanın operasyonda kullanılmadığını savunurken, katliamdan bir gün sonra işgal limanının bir haftayı aşan süren tamiratının ardından tekrar faaliyete başladığını açıklaması dikkatlerden kaçmadı.

KORİDORLARDA ÖLÜM ÇIĞLIKLARI

Öte yandan işgal güçleri, katliamın ardından cumartesiyi pazar gününe bağlayan gece boyunca Gazze'ye yönelik bombardımanlarını sürdürdü. Katliamda acı bilanço her geçen an artarken, öldürülen Filistinli sayısı 67'si çocuk 57'si kadın 274'e, yaralı sayısı ise 698'e ulaştı. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde hizmet veren tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi, Nusayrat katliamından canlı kurtulan yaralılarla dolup taştı. Hastaneden yayınlanan görüntülerde, ameliyat sırasını bekleyen yaralıların çığlıkları duyulurken sağlık ekiplerinin yaralılara yetişmek için büyük çaba sarf ettiği, hastane koridorlarındaki kadınların ise hüzün içinde yaralılara yardım etmeye çalıştığı görüldü.

4 esiri kurtardı üçünü öldürdü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail tarafından esirlerin kurtarıldığı saldırıda işlenen vahşete ait görüntüleri dün yayınladı. "Ordunuz kurstardığı 4 esire karşılık 3 esiri öldürdü" başlığıyla yayınlanan videoda, işgal güçlerinin esir kurtarma operasyonu sırasında biri ABD vatandaşı olmak üzere üç esiri öldürdüğü ifade edildi. Videoda, Nusayrat Kampı'na yönelik rastgele bombardımanların yanı sıra ölen rehinelerin görüntüsüne de yer verildi.

Kurtarılan esir konuştu: Sokaklarda geziyordum

İsrail ordusunun Gazze'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği "operasyonla" kurtarılan İsrailli esir, Noa Arghmani, Gazze'den çıkarılmasından bir gün sonra Israel Hayom gazetesine açıklamalarda bulundu. Arghamni, Hamas üyelerinin, zaman zaman hava alması için "geleneksel Arap kadın kıyafetleriyle" kendisini kamufle ederek dışarı çıkardığını ve evlerin arasında gezmesine müsaade ettiğini anlattı. Arghami ve diğer rehinelerin kurtarıldıktan sonra oldukça sağlıklı fotoğrafları dikkatlerden kaçmamıştı.

En az 50 çocuk açlıktan ölmek üzere

İşgalci İsrail ordusunun yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde son bir hafta içinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yaklaşık 50 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi. Hastane Müdürü Hisam Ebu Safiye, Gazze'deki durumun felaket düzeyinde olduğunu ifade ederek, Gazze'de açlığın kol gezdiğini, çocuklarda yetersiz beslenme kaynaklı sorunlar görüldüğünü kaydetti. İsrail'in doğrudan Gazze'deki sağlık sistemini hedef aldığını vurgulayan Safiye, Ebu Safiye, "Son bir hafta içinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yaklaşık 50 çocuk kayıt altına alındı." ifadesini kullandı.











