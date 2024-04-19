Tiyatro devam ediyor: İsrail'den İran'a misilleme saldırısı

İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine düzenlediği saldırı ile iki ülke arasında yaşanan gerginlik, İran'ın dron ve roketlerle gerçekleştirdiği misilleme ile dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu saldırının ardından güvenlik kaynakları bu sabaha karşı İsrail'in füzelerle İran'a saldırı düzenlediğini duyurdu. İran'ın Hava Kuvvetlerine ev sahipliği yapan İsfahan kentindeki havalimanı ve çevresinde patlama seslerinin duyulduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Suriye ve Irak'taki İran hedeflerinin de saldırı altında olduğu belirtildi.





Güvenlik kaynakları saldırının ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyinin acil toplantı yaptığını kaydetti. Ayrıca İran savunma sisteminin aktif hale getirildiği ve uçan bazı objeleri vurduğu iddia edildi.





İran Devlet Televizyonundan ise ülke genelinde tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu. İran devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı. " ifadelerine yer verildi.

















ABD medyası: İsrail füzelerle saldırdı





Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi.





İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.





Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.





ABC News, İsrail'in aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı bölgeleri vurduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığını kaydetti.





CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.





İran: Füze saldırısı olmadı





İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde ise İran'a füze bir saldırısı olmadığı belirtildi. Saldırının İHA'larla gerçekleştirildiği belirtildi. İranlı yetkililer, "İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti." ifadelerini kullandı.





İsrail saldırıdan önce ABD'ye haber verdi





Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı "desteklemediğini" kaydetti.

Ayrıca yetkili, söz konusu saldırıda vurulan bölgenin nükleer bir tesis olmadığını da sözlerine ekledi.





ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon ise söz konusu saldırıyı henüz resmi olarak doğrulamadı.





İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu.





Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadelerine yer verilmişti.





Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirmişti.





Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktarmıştı.





Kuzey İsrail'de sirenler çalıyor





İsrail'in İran'a karşı başlattığı misilleme saldırısının ardından İsrail ordusundan da bir açıklama geldi.





İsrail ordusu Kuzey İsrail'de sirenlerin çaldığını açıkladı.







