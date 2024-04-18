Tiyatro sürüyor: İran'dan İsrail'e nükleer tehdidi

İsrail’in birinci önceliğinin bölgesel bir savaş değil, ABD’den Refah saldırısı desteğini almak olduğu aşikar. İran’ın saldırısı kendisine kazandırmadığı gibi Netanyahu’ya bir fırsat penceresi açtı, Biden yönetimine ise yeni bir baş ağrısı üretti. Bu sırada Gazze’deki katliamların sürmesi ise maalesef önemsiz bir ayrıntıya dönüştü…