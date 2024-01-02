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Dünya

Tokyo'da 2 uçak çarpıştı: Dünya Japonya'dan gelen bu görüntüleri konuşuyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanında Japon Havayolları'na ait bir uçak pistteki başka bir uçakla çarpıştı. 400'den fazla yolcunun bulunduğu uçakta büyük bir patlama meydana gelirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

12:30 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 12:53 - 2/01/2024 Salı
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Tokyo Haneda Havalimanı.
Tokyo Haneda Havalimanı.
Japonya
'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanında Japon Havayolları'na ait bir uçakta yangın çıktığı bildirildi.

Sahil güvenlik uçağı ile çarpışan yolcu uçağı alev aldı.



Sosyal medyadaki görüntülerde, uçağın motor bölgesindeki alevlerin kabine ilerlemesi yer alıyor. Uluslararası haber ajansı AFP uçağın başka bir uçak ile çarpıştığı bilgisini aboneleri ile paylaştı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC ise Tokyo'nun Haneda havaalanındaki piste inen Japonya Havayolları'na ait JAL 516 numaralı uçağın Hokkaido'dan kalktığını, pistte başka bir uçak ile çarpıştığını ve uçağın içinde yolcular olduğunu belirtti.


CNN International yolcu uçağının hareket ettiği anda alevler içinde kaldığını, yolcuların uçağın acil durum kaydıraklarını kullanarak kaçıştığını yazdı.



400'e yakın yolcu vardı


Japon Havayolu sözcüsü yanan uçakta 400'e yakın yolcunun bulunduğunu açıkladı. Uçaktaki tüm yolcular ve mürettebatın güvenli bir şekilde uçaktan çıkarıldığı belirtildi.


Büyüme tehlikesi taşıyan yangın, havalimanı itfaiye personeli tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda havalimanı operasyonlarının geçici olarak durdurulmasına, gecikmelere ve bazı durumlarda uçuşların iptal edilmesine neden oldu.





#Japonya
#yangın
#Tokyo
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