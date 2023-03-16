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Dünya

Tokyo'daki kritik zirve öncesi Kuzey Kore uzun menzilli balistik füze fırlattı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne uzun menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi. Denemenin, ABD'nin Doğu Asya'daki müttefikleri Güney Kore ve Japonya'nın liderlerinin, Tokyo'da gerçekleştireceği zirvenin sabahında yapılması dikkati çekti.

07:54 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, uzun menzilli balistik füzenin, başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07.10'da yapıldığını açıkladı.


Japonya Savunma Bakanlığı, havada 1000 kilometre seyreden füzenin, 6 bin kilometre irtifaya ulaşarak, yerel saatle 08.20'de Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü teyit etti.

Füzenin, kuzeydeki Hokkaido'nun batı kıyısındaki Oşima-Oşima adasının 200 kilometre batısına düştüğü ve söz konusu bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşmadığı bildirildi.


Denemenin, ABD'nin Doğu Asya'daki müttefikleri Güney Kore ve Japonya'nın liderlerinin, Tokyo'da gerçekleştireceği zirvenin sabahında yapılması dikkati çekti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, füze denemesi sonrası, Japonya'nın, bölgesel barış ve istikrar için müttefikleriyle daha yakından çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Ulusal Güvenlik Konseyini toplantısı sonrası açıklamasında, "Pyonyang yönetiminin pervasız provokasyonlarının bedelini ödeyeceğini" belirtti.




#Japonya
#Kuzey Kore
#uzun menzilli balistik füze
1 saat önce
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Tokyo'daki kritik zirve öncesi Kuzey Kore uzun menzilli balistik füze fırlattı
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