Tokyo'daki kritik zirve öncesi Kuzey Kore uzun menzilli balistik füze fırlattı

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, uzun menzilli balistik füzenin, başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07.10'da yapıldığını açıkladı.
Füzenin, kuzeydeki Hokkaido'nun batı kıyısındaki Oşima-Oşima adasının 200 kilometre batısına düştüğü ve söz konusu bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşmadığı bildirildi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, füze denemesi sonrası, Japonya'nın, bölgesel barış ve istikrar için müttefikleriyle daha yakından çalışmayı sürdüreceğini söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Ulusal Güvenlik Konseyini toplantısı sonrası açıklamasında, "Pyonyang yönetiminin pervasız provokasyonlarının bedelini ödeyeceğini" belirtti.