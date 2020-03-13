Dünya Toplu mezarların kazıldığı İranda koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 514e çıktı
ORTADOĞU

Toplu mezarların kazıldığı İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 514'e çıktı

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüs nedeniyle ölümler artıyor.
İran'da koronavirüs nedeniyle ölümler artıyor.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 85 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

HIZLA ARTIYOR

  • Buna göre toplam can kaybının 514'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1289 kişi artarak 11 bin 364'e ulaştığını ifade etti.
En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan ve İsfahan'da rastlandığını kaydeden Cihanpur, şu ana kadar 3 bin 529 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

  • Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.

Washington Post yayınladı: İran koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar açtı
DÜNYA
Washington Post yayınladı: İran koronavirüsten ölenler için toplu mezarlar açtı

Çin ve İtalya'nın ardında en çok can kaybı görülen ülke İran'da Meşhed Belediye Başkanı ve Başsavcı koronavirüse yakalandı
DÜNYA
Çin ve İtalya'nın ardında en çok can kaybı görülen ülke İran'da Meşhed Belediye Başkanı ve Başsavcı koronavirüse yakalandı

Kazakistan'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
DÜNYA
Kazakistan'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi

Gana'da ilk koronavirüs vakaları görüldü
DÜNYA
Gana'da ilk koronavirüs vakaları görüldü
Sokakları boşaltacaklar

Sokakları boşaltacaklar

İran'da koronavirüsün yayılması önlemek için yeni tedbirler.
Stok var zam yok

Stok var zam yok

​Koronavirüs sonrası 3 liradan 45 liraya çıkmıştı.
Bir skandal daha!

Bir skandal daha!

Türkiye düşmanlığı 'virüs' gibi yayılıyor.
İkinci büyük<br>indirim kapıda

İkinci büyük
indirim kapıda

​Bu gece yarısından itibaren yansıması bekleniyor.
Karantinada farz değil

Karantinada farz değil

​Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan koronavirüs açıklaması.
M4'te ilk devriye

M4'te ilk devriye

MSB, koronavirüs önlemlerini de açıkladı.
'Abdullah Gül<br>ısrarcı oldu'

'Abdullah Gül
ısrarcı oldu'

Bakan Varank, 'Gezi'nin bilinmeyenlerini anlattı.
Bakanlıktan<br>otobüs genelgesi

Bakanlıktan
otobüs genelgesi

​Koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıkladı.

Premier Lig ertelendi

Premier Lig ertelendi

​Koronavirüs nedeniyle İngiltere'de tüm profesyonel müsabakalar ertelendi.
Hayrete<br>düşüren görüntü

Hayrete
düşüren görüntü

Bölgede kar kalınlığı 10 metreyi buldu.
Fırsatçılar <br>yine sahnede

Fırsatçılar
yine sahnede

İlaçlama fiyatlarını yüzde bin artırdılar.
Uçaklar bomboş

Uçaklar bomboş

​Avrupalı ve Asyalı hava yolu şirketleri sinek avlıyor.
81 ilde<br>fiyat denetimi

81 ilde
fiyat denetimi

​Bakan Pekcan'ın talimatıyla harekete geçtiler.
İstanbul trafiğine virüs etkisi

İstanbul trafiğine virüs etkisi

​Vatandaş korkudan toplu taşımaya binmiyor.
Bu mesele bir tatil meselesi değil

Bu mesele bir tatil meselesi değil

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni açıklama geldi.
Stokta ve üretimde <br>hiçbir sıkıntı yok

Stokta ve üretimde
hiçbir sıkıntı yok

İş dünyasından vatandaşları rahatlatan açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.