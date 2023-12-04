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Dünya

TRT muhabirinin Gazze'de zor anları: Ailem burada yaşıyor

İsrail, Han Yunus’ta bir siteyi vurdu. Ailesi orada yaşayan TRT Arabi muhabiri Ruba Halit saldırı haberini verirken “Ailem, kocam ve çocuklarım bu sitede yaşıyor. Onların durumunu şu ana kadar öğrenemedim” diyerek gözyaşlarını tutamadı. Bir süre sonra Halit’in ailesinin saldırıdan önce evi terk ettiği ve iyi oldukları öğrenildi.

04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 01:50 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta toplu konut sitesini vurdu. Ailesi de orada yaşayan TRT Arabi Gazze Muhabiri Ruba Halit saldırı haberini canlı yayında aktarırken zor anlar yaşadı. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un Hamad bölgesinde bulunan ve Katar tarafından yaptırılan toplu konut sitesi de İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı. Halit, spikerin sorusuna yanıt verirken ailesinden haber alamadığını söyledi ve gözyaşlarına hakim olamadı, yayını kesmek zorunda kaldı. TRT Arabi’nin Gazze Muhabiri Rubai Halit’in zor anları canlı yayına yansırken, “Amire, burası insan yoğunluğunun çok olduğu bir yer. Çok sayıda yerinden edilmiş insan var burada. Ailem, kocam ve çocuklarım bu sitede yaşıyor. Onların durumunu şuana kadar öğrenemedim” sözlerini kullandı. Öte yandan Halit’in ailesinin saldırıdan önce evlerini terk ettiği, bombardımandan kurtulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



#Gazze
#İsrail
#Soykırım
#TRT muhabiri
1 saat önce
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