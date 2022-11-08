Dünya Trump 2024 seçimlerine ilişkin 15 Kasımda "büyük bir duyuru" yapacağım
AMERİKA

Trump: 2024 seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da "büyük bir duyuru" yapacağım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıkladı. Amerikan basınında Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.

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Haber Merkezi AA
Trump: 2024 seçimlerine ilişkin 15 Kasımda büyük bir duyuru yapacağım
Eski ABD Başkanı Donald Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesi son mitingini Ohio eyaletinde yaptı.

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde şansının yüksek olduğunu belirten Trump, "Senatoyu ve Temsilciler Meclisini geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız." ifadesini kullandı.

Trump, ara seçimlerin "hayati önemde olduğuna" işaret ederek, "Bugün, bu güzel seçimlerin önüne geçmek istemiyorum. 15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım." dedi.

Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü.

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