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Dünya Trump canlı yayın tartışmasına katılmaktan vazgeçti Vakit kaybı
AMERİKA

Trump canlı yayın tartışmasına katılmaktan vazgeçti: Vakit kaybı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, Cumhuriyetçi aday Trump ve Demokrat Parti adayı Joe Biden arasında yapılması planlanan ikinci canlı yayın tartışmasının sanal olarak gerçekleşeceği belirtildi. Trump ise bu kararın ardından sanal tartışmaya katılmayıp, onun yerine miting yapacağını söyledi. Trump, rakibini "korumak" üzere alınan sanal tartışmada zamanını boşa harcamayacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Donald Trump ve Joe Biden
Donald Trump ve Joe Biden

ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın 2. kez karşı karşıya geleceği ve Trump’ın koronavirüse yakalanması nedeniyle zamanında yapılıp yapılmayacağı netleşmeyen canlı yayın tartışmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, bugün yaptıkları açıklamada, tartışmanın 15 Ekim’de, iki adayın uzak yerlerdeyken, sanal olarak yapılacağını söyledi.

  • Komisyon, herkesin sağlığını ve güvenliğini korumak nedeniyle bu kararı aldığını da ekledi.

Trump: Yerine miting yapacağım

Öte yandan, henüz Kovid-19'u tamamen atlatmamış Trump, sanal tartışmaya katılmayı reddedeceğini söyledi. Fox Business Network'ten Maria Bartiromo'ya konuşan ABD Başkanı, "Sanal tartışmaya katılmayacağım" diye vurguladı. Trump, sanal tartışmaya katılmak yerine miting düzenleyeceğini belirtti.

Trump ve Biden ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi, tansiyon yükseldi
DÜNYA
Trump ve Biden ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi, tansiyon yükseldi
  • Ancak eğer tartışma sanal olarak yapılırsa bu bir ilk olmayacak. 1960 yılında da Richard Nixon ve John F. Kennedy arasında yapılan 3. başkanlık tartışmasında iki aday farklı yerlerden canlı olarak yayınlanmıştı.

Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasında hakaretler havada uçuştu
OYNAT 00:37
Trump ve Biden'ın ilk canlı yayın tartışmasında hakaretler havada uçuştu
ABD'de seçimler öncesi, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, ilk canlı yayın tartışmasını gerçekleştirdi. Tansiyonun oldukça yükseldiği tartışmaya iki adayın hakaretleri ve karşılıklı suçlamaları damga vurdu.
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