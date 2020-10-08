Trump canlı yayın tartışmasına katılmaktan vazgeçti: Vakit kaybı

ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın 2. kez karşı karşıya geleceği ve Trump’ın koronavirüse yakalanması nedeniyle zamanında yapılıp yapılmayacağı netleşmeyen canlı yayın tartışmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, bugün yaptıkları açıklamada, tartışmanın 15 Ekim’de, iki adayın uzak yerlerdeyken, sanal olarak yapılacağını söyledi.

Komisyon, herkesin sağlığını ve güvenliğini korumak nedeniyle bu kararı aldığını da ekledi.

Trump: Yerine miting yapacağım

Öte yandan, henüz Kovid-19'u tamamen atlatmamış Trump, sanal tartışmaya katılmayı reddedeceğini söyledi. Fox Business Network'ten Maria Bartiromo'ya konuşan ABD Başkanı, "Sanal tartışmaya katılmayacağım" diye vurguladı. Trump, sanal tartışmaya katılmak yerine miting düzenleyeceğini belirtti.

DÜNYA Trump ve Biden ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi, tansiyon yükseldi

Ancak eğer tartışma sanal olarak yapılırsa bu bir ilk olmayacak. 1960 yılında da Richard Nixon ve John F. Kennedy arasında yapılan 3. başkanlık tartışmasında iki aday farklı yerlerden canlı olarak yayınlanmıştı.