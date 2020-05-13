Trump: Çin'le 100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir

Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısında, Asya kökenli bir muhabir ile gerçekleştirdiği diyalog gündem oldu. Trump, kendisine yöneltilen, 'Neden koronavirüs mücadelesindeki başarılarınızı bir yarışmaya çeviriyorsunuz üstelik halen insanlar ölürken' sorusuna, 'Bunu Çin'e sorun' dedi ve ardından basın toplantısını sonlandırdı.