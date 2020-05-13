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Dünya Trump Çinle 100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir
AMERİKA

Trump: Çin'le 100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığını belirterek, "100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında, "Uzun süredir Çin ile anlaşmanın pahalı bir şey olduğunu söylüyorum." ifadesini kullandı.

Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra tüm dünyanın Çin'den çıkan Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldığını anlatan Trump, "100 tane ticaret anlaşması bile farkı kapatmayacak ve kaybedilen yüzlerce masum canı telafi etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti
OYNAT
Trump koronavirüs sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti
ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısında, Asya kökenli bir muhabir ile gerçekleştirdiği diyalog gündem oldu. Trump, kendisine yöneltilen, 'Neden koronavirüs mücadelesindeki başarılarınızı bir yarışmaya çeviriyorsunuz üstelik halen insanlar ölürken' sorusuna, 'Bunu Çin'e sorun' dedi ve ardından basın toplantısını sonlandırdı.


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