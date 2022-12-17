Dünya Trump çok önemli diyerek duyurmuştu 24 saat içinde tükendi
AMERİKA

Trump çok önemli diyerek duyurmuştu: 24 saat içinde tükendi

Dijital kartların satıldığı collecttrumpcards.com sitesinde, Nitelikli Fikri Tapu (NFT) şeklinde yapılan kartların tükendiği ve satışların durdurulduğu belirtildi. NFT marketteki satışları takip eden OpenSea Data, tanesi 99 dolara satılan yaklaşık 45 bin Trump dijital ticari kartlarının cuma sabahı itibarıyla sitede en çok konuşulan ürün olduğu bilgisini paylaştı.

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Haber Merkezi Diğer
Trump çok önemli diyerek duyurmuştu: 24 saat içinde tükendi
Eski ABD Başkanı Donald Trump

Dijital kartların satıldığı collecttrumpcards.com sitesinde, Nitelikli Fikri Tapu (NFT) şeklinde yapılan kartların tükendiği ve satışların durdurulduğu belirtildi.

NFT marketteki satışları takip eden OpenSea Data, tanesi 99 dolara satılan yaklaşık 45 bin Trump dijital ticari kartlarının cuma sabahı itibarıyla sitede en çok konuşulan ürün olduğu bilgisini paylaştı.

Trump, hafta başında Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "büyük bir duyuru" yapacağını belirtmiş, "Amerika'nın süper bir kahramana ihtiyacı var." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın duyurusunun 2024 ABD Başkanlık seçimleri ile ilgili olabileceği yönünde merak uyandırmıştı.

Ancak Trump dün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "önemli duyuru" dediği şeyin kendine benzeyen bir dizi dijital ticari kart olduğunu açıklamıştı.

Dövüş ringi, astronot, kovboy kıyafetleri gibi kendisini değişik alan ve kostümler içinde gösteren dijital ticari kartları için Trump, "Hayatım ve kariyerim için harika sanat içeriyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın paylaşımına sosyal medyadan "çocukça" olduğu yönünde alaycı tepkiler gelmişti.

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