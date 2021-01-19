Dünya Trump destekçilerinden eyalet meclisleri önünde silahlı gösteri
AMERİKA

Trump destekçilerinden eyalet meclisleri önünde silahlı gösteri

Yarın yapılacak Joe Biden’ın yemin töreni öncesi Trump destekçisi silahlı gruplar, eyalet meclisleri önünde silahlı gösteri düzenledi. Protestocular "Ya Özgürlük Ya Ölüm" yazılı pankartlar açarken, gösterilerde herhangi bir şiddet olayı yaşanamadığı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Oregon eyalet meclisi önü
Oregon eyalet meclisi önü

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın yemin töreni yarın gerçekleşecek. ABD Kongre Binası'nda 6 Ocak'ta yaşanan baskının ardından Washington DC ile 50 eyalette güvenlik ekipleri yemin töreni için teyakkuz haline geçilirken bazı eyaletlerin yönetim merkezlerinde silahlı göster düzenlendi.

Saldırı tüfekleriyle yürüdüler

Ohio'da içlerinden bazıları saldırı tüfeği ve diğer ateşli silahlar taşıyan yaklaşık 50 Donald Trump destekçisi, eyalet meclisine doğru "Ya Özgürlük Ya Ölüm" yazılı pankart eşliğinde yürüdü.

Michigan'da da milis görünümlü birkaç silahlı gösterici eyalet meclisi binası önünde toplandı.

Teksas'taki eylemde ise 100 protestocu toplandı. Grup içinden bazılarının AR-15 tüfeği taşıdığı görüldü. Bu göstericiler, ABD Kongre Binası'na yapılan baskını kınadı.

FBI, ABD Kongre baskını sonrası eyalet başkentlerinde olası kargaşalara dair uyarılar yayımlamıştı.

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