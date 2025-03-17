Trump kanun dinlemedi: Yargıcın kararına rağmen yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı etti

Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela çetesi ‘Tren de Aragua' ile bağlantılı olduğu iddia edilen 250'den fazla düzensiz göçmeni, federal yargıcın yürütmeyi durdurma yönündeki kararına rağmen ülkeden sınır dışı etti. Söz konusu düzensiz göçmenlerin, daha önce bu konuda anlaşma yapılan El Salvador'a nakledildiği bildirildi.