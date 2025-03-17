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Trump kanun dinlemedi: Yargıcın kararına rağmen yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı etti

Trump kanun dinlemedi: Yargıcın kararına rağmen yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı etti

10:5417/03/2025, Pazartesi
DHA
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Trump yönetimi, yargıcın aksi yöndeki kararına rağmen yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı etti
Trump yönetimi, yargıcın aksi yöndeki kararına rağmen yüzlerce düzensiz göçmeni sınır dışı etti

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, 250'den fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a gönderdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tren de Aragua'nın 250'den fazla yabancı düşmanı üyesini gönderdik ve El Salvador, adil ücret karşılığında onları çok iyi hapishanelerinde tutmayı kabul etti” ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen, 250'den fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a gönderdi.

Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela çetesi ‘Tren de Aragua' ile bağlantılı olduğu iddia edilen 250'den fazla düzensiz göçmeni, federal yargıcın yürütmeyi durdurma yönündeki kararına rağmen ülkeden sınır dışı etti. Söz konusu düzensiz göçmenlerin, daha önce bu konuda anlaşma yapılan El Salvador'a nakledildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak,
“Tren de Aragua'nın 250'den fazla yabancı düşmanı üyesini gönderdik ve El Salvador, adil ücret karşılığında onları çok iyi hapishanelerinde tutmayı kabul etti”
ifadesini kullandı.


#Donald Trump
#ABD
#MArco Rubio

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