Milyarderlere Trump darbesi: Servetleri eridi arkasında duranlar kaybetti

Küresel piyasalarda ABD'de ekonomik yavaşlama korkusuyla sarsıldı. ABD borsası son iki yılın en sert satışlarından birine sahne oldu.





Teknoloji endeksi Nasdaq, yüzde 4 ile Eylül 2022'den bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti. Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla ile yapay zeka furyasının taşıyıcısı Nvidia'da yaşanan kayıplar öne çıktı.





Diğer taraftan Trump'ın başkanlık sürecini destekleyen ve yemin töreninde yan yana duran milyarderlerin servetlerindeki erime de dikkat çekti.

TESLA YARI YARIYA DÜŞTÜ

Trump'ın iktidar yolculuğundaki en büyük destekçisi Musk'ın şirketi Tesla, 18 Aralık'ta 480 dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı.





Şirketin hisseleri, aradan geçen 3 aylık süreçte zirve seviyeden yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti. Tesla'nın hisseleri, dün yüzde 15,4 düşüşle 222 dolara geriledi. Piyasa değeri ise 1,5 trilyon dolardan 850 milyar dolara indi.





Trump'ın seçim zaferinin ardından hızla yükselişe geçen Tesla hisseleri, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE) sorumlu Üst Yönetici Elon Musk'ın eylemleri ve Avrupa'daki aşırı sağcı siyasi partileri desteklemesinin etkisiyle ivme kaybetti. Tesla'nın özellikle Avurpa'daki satışlarında önmeli ölçüde düşüş gerçekleşti.





MUSK'IN SERVETİ ERİYOR

Öte yandan Tesla'daki kayıpların etkisiyle Musk'ın serveti eridi. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti 18 Aralık 2024'te 486 milyar dolar ile rekor kırmıştı.





Son veriler ise Musk'ın mal varlığının yüzde 38 düşüşle 301 milyar dolara indiğini ortaya koydu.





MİLYARDERLER KAYBEDİYOR

Diğer taraftan Trump'ın yemin töreninde yan yana duran milyarderlerin mal varlıklarında ciddi düşüşler yaşandı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti 260 milyar dolardan 220 milyar dolara düştü.





Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in kaybı 38 milyar dolara yaklaştı. Şubat ayında 259 milyar dolar serveti bulunan Zuckerberg'in güncel serveti 221 milyar dolar oldu.



