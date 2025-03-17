Trump'tan Biden'a imza suçlaması: Adına çıkarılan af kararları imza cihazı ile yapıldı

"O bunlardan haberdar değildi ve bunları yapan kişiler muhtemel bir suç işlemiş olabilir. Bu yüzden, 2 yıl boyunca ben ve birçok masum insana yönelik yürütülen cadı avı sırasında elde edilen tüm delilleri yok eden ve silen ‘Seçilmemiş Komite' üyeleri, en üst düzeyde bir soruşturmaya tabi tutulabileceklerini çok iyi anlamalıdır"