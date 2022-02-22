Dünya Trump kendi sosyal medya uygulamasını açtı
AMERİKA

Trump kendi sosyal medya uygulamasını açtı

ABD eski başkanı Donald Trump, Twitter'ın hesabını askıya almasının 1 yıl ardından "Truth Social" ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sundu.

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Haber Merkezi AA
Trump kendi sosyal medya uygulamasını açtı
Foto/arşiv

Apple'ın uygulama mağazası App Store'da sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan uygulamanın gelecek 10 gün içinde tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Öte yandan uygulamaya, kullanıma açıldıktan birkaç saat sonra yoğun talep üzerine erişim sorunu yaşandı. Uygulamadan birçok kullanıcıya gönderilen mesajda, "Çok büyük talepten dolayı sizi bekleme listesine aldık. Sizi seviyoruz." ifadesi gönderildi.

Sosyal medya platformları Twitter, YouTube ve Facebook, Trump'ın hesaplarını 6 Ocak 2021'de Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.

Trump ise Şubat 2021'de Trump Medya ve Teknoloji Grubunu (TMTG) kurmuş ve ekimde bu şirket bünyesinde "TRUTH Social" adlı bir sosyal medya platformu kurmayı planladığını açıklamıştı.

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